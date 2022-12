Wolff : L'argent n'aurait pas réglé les problèmes de la W13

Charger le lecteur audio

À côté de toutes les autres F1 conçues par la marque à l'étoile depuis la saison 2014, la Mercedes W13 fait pâle figure. En effet, cette voiture est la seule de l'ère turbo hybride à ne pas avoir remporté le titre en fin de saison, en laissant Red Bull soulever les trophées pilotes et constructeurs de 2022. À son volant, George Russell n'a signé qu'une pole position et une victoire, une performance que Lewis Hamilton n'est pas parvenu à imiter.

Les deux pilotes Mercedes ont longtemps dû combattre un problème de marsouinage sur leur voiture, conséquence de la mise en place d'un nouveau Règlement Technique ayant fait la part belle à l'effet de sol. En outre, il a été difficile pour l'équipe d'éliminer le marsouinage tout en poursuivant le développement en raison du plafond budgétaire, fixé à 141,2 M$ cette saison (mais augmenté en raison de l'inflation).

L'on peut alors se demander si la situation de Mercedes aurait été moins préoccupante avec un budget illimité, comme c'était le cas il y a quelques années. Toutefois, comme l'a expliqué Toto Wolff dans le podcast Beyond The Grid, les maux de la W13 ne pouvaient pas être réglés par une forte somme d'argent.

"Ça n'aurait fait aucune différence parce que nous ne manquons pas de capacités, ou nous ne manquions ni d'outils ni de temps", a commenté le directeur d'équipe. "Nous avions plutôt besoin d'enlever les couches pour atteindre le fond du problème. Cela n'aurait donc rien changé."

Plus tôt dans l'année, Wolff avait affirmé que la résolution des problèmes de son équipe lui avait coûté "huit à dix mois de développement". Et même après avoir disputé une saison de 22 Grands Prix, Mercedes continue à avoir des difficultés à identifier tous les problèmes de sa F1, en témoigne le retour du marsouinage durant le week-end du Grand Prix Abu Dhabi, dernière manche de la saison.

Néanmoins, le directeur d'équipe s'est montré optimiste pour 2023 en estimant que la prochaine saison serait "plus facile". "Nous modifions une partie de l'architecture de la voiture, ce qui devrait nous mettre dans la bonne direction", a-t-il ajouté. "Mais comme c'est le cas avec ces nouvelles règles, parfois vous découvrez un problème et ensuite vous réalisez qu'il en cachait un autre. Nous devons rester humbles et ne pas penser que notre retour dans la lutte pour le titre est dû et que nous allons gagner dès le départ. J'ai vraiment hâte d'être [à l'année prochaine]."

Avec Luke Smith