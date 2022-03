Power : La F1 est "reine" mais l'IndyCar est "plus compétitif"

Charger le lecteur audio

Plusieurs pilotes passés par la F1 roulent désormais actuellement en IndyCar, à l'image de Romain Grosjean, Takuma Sato, Alexander Rossi ou encore Juan Pablo Montoya, qui prendra part aux courses disputées à Indianapolis cette année. L'inverse est devenu très rare et aucun pilote ayant brillé aux États-Unis n'a fait le saut vers la Formule 1 depuis Sébastien Bourdais en 2007, mais ils sont plusieurs à en rêver.

Colton Herta s'est dit intéressé par la F1 et la volonté d'Andretti de rejoindre le championnat pourrait l'aider. Lié à McLaren, Pato O'Ward en a même fait un objectif à court terme. Interrogé sur la volonté de la jeune génération de traverser l'Atlantique, le vétéran Will Power, 40 ans, n'est pas surpris mais juge le championnat américain plus intéressant pour les spectateurs.

"Évidemment, la Formule 1 est la catégorie reine quand on regarde le niveau d'argent et de couverture télévisuelle à travers le monde", a déclaré le Champion 2014 de l'IndyCar. "Donc quand on est un jeune pilote, c'est ce qu'on veut atteindre, connaître ce championnat. Mais en ce qui concerne la compétition et l'équité, l'IndyCar est unique au monde."

"C'est plus compétitif que la Formule 1, pas parce que les pilotes sont meilleurs mais simplement parce que les voitures sont strictement identiques. Ça fait tellement de temps qu'il y a beaucoup de pilotes et d'équipes présents dans ces voitures que c'est vraiment, vraiment dur. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Regardez les classements des essais et des qualifications. Vous verrez que l'IndyCar est plus compétitif que la Formule 1."

"En Formule 1, on se bat parfois contre une seule personne, son coéquipier, mais peut-être que cette année ils auront une meilleure équité [grâce au nouveau règlement]. Je ne dis pas que les pilotes d'IndyCar sont meilleurs, ce n'est pas vrai. Je dis juste que le championnat est plus compétitif et je pense vraiment que c'est mieux pour les passionnés. On ne sait jamais qui va gagner."

Will Power

Helio Castroneves est également ravi de concourir dans une catégorie où tous les pilotes disposent d'un matériel équivalent et peuvent faire la différence sur des terrains très variés : "L'IndyCar est totalement différent parce que les règlements permettent de montrer son talent", a souligné le quadruple vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. "Avec les différents types de pistes, les ovales, les ovales courts, les circuits urbains, on associe beaucoup de talents différents et aujourd'hui encore, on a des pilotes qui ne viennent pas sur certains types de courses. On génère plus de compétition, plus d'intérêt, et c'est pour ça que l'IndyCar a continué dans la bonne direction."

Will Power a d'autres reproches à faire à la Formule 1. L'Australien a également pointé du doigt ce qu'il considère comme un dysfonctionnement de la pyramide menant au sommet : le fait que son compatriote Oscar Piastri soit cantonné à un rôle de pilote d'essais pour Alpine malgré son ascension éclair. "Il méritait certainement d'être en Formule 1 cette année après avoir avoir remporté deux titres consécutifs en F3 puis en F2 en étant rookie. Ne pas être en Formule 1 ensuite... pour moi le système est un peu cassé", a-t-il déclaré.

"Pourquoi dépensent-ils tout cette argent pour rouler en F2, gagner la première année avec un budget qui doit être d'environ deux millions d'euros, sans obtenir une place en Formule 1 ? Je pense qu'il mérite d'être en Formule 1, qu'il devrait être en Formule 1. Je peux comprendre qu'il ne veuille pas venir en IndyCar parce qu'il a travaillé toute sa carrière [pour la F1]. Je dois dire que j'ai été un peu déçu qu'il ne trouve pas de baquet."

Avec David Malsher-Lopez