Pato O'Ward se donne deux ans pour arriver en F1

Le mois dernier, à Abu Dhabi, Patricio O'Ward a fait ses premiers tours de roue au volant d'une Formule 1. Récompensé par Zak Brown pour les deux victoires signées en IndyCar cette saison, le pilote Arrow McLaren SP a parcouru 92 tours au volant de la MCL35M au Circuit de Yas Marina. Une expérience qui pourrait en appeler d'autres ?

Celui qui a remporté le championnat d'Indy Lights en 2018 avant de finir troisième d'IndyCar l'an passé ne le cache pas, la catégorie reine du sport automobile est son objectif ultime. Cependant, les délais sont réduits. "Pour être relativement honnête, on peut considérer que j'ai deux ans maximum pour pouvoir rejoindre la Formule 1", estime le Mexicain de 22 ans auprès de Motorsport.com. "Il ne reste pas beaucoup de temps."

"Je ferai tout mon possible pour concrétiser, car c'est le top du top. Ma vie actuelle a commencé par un rêve, et ce rêve était d'atteindre la Formule 1. Ce rêve est passé par différents championnats, en Endurance et en IndyCar. Mais tout a commencé avec ce rêve. Et je mentirais si je disais que je n'en ai pas envie, car j'en ai envie. Je vais absolument tout donner, et je vais travailler au maximum absolu pour m'assurer de ne rien laisser au hasard. Car il faut saisir l'opportunité. Il faut essayer, car si je ne le fais pas, je le regretterai pour le reste de ma vie."

O'Ward ajoute : "Beaucoup d'autres pas en avant doivent être faits afin d'obtenir réellement ce baquet. Mais je pense que [ce test] était un très bon pas en avant."

2022 marquera la troisième saison complète d'O'Ward en IndyCar, et après s'être positionné quatrième et troisième lors de ses deux premières campagnes, le jeune loup fait preuve d'ambition. "Je vais repasser à l'IndyCar, commencer à me préparer, entamer la saison, et il est temps de gagner des courses. Temps de jouer un autre championnat, et on verra si nous avons rendu notre voiture plus rapide. Nous voulons jouer un autre titre et tenter à nouveau de gagner les 500 Miles", conclut-il.

Propos recueillis par Luke Smith