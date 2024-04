Heikki Kovalainen se remet de son opération à cœur ouvert

Heikki Kovalainen avait annoncé en mars dernier qu'il allait subir une opération du cœur après qu'on lui a diagnostiqué un anévrisme de l'aorte ascendante, une maladie qui affecte les artères. L'ancien pilote de F1 reconverti en rallye a donc logiquement cessé toute activité sportive et mis en pause sa carrière automobile pour le moment. Le Finlandais courait dans le Championnat du Japon des Rallyes et pilotait une Toyota GR Yaris Rally2 aux côtés de son copilote Sae Kitagawa, avec qui il est devenu champion en 2022 et en 2023.

Kovalainen a piloté en Formule 1 de 2007 à 2013, passant notamment par Renault, McLaren ou encore Lotus et s'offrant également une victoire au Grand Prix de Hongrie 2008 au volant d'une McLaren MP4-23. L'ancien coéquipier de Lewis Hamilton a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux à la suite de son opération et elles sont encourageantes.

"On m'a diagnostiqué un anévrisme de l'aorte ascendante à la fin de l'année dernière", annonce-t-il dans une vidéo diffusée sur X. "Il s'agit d'un morceau de l'aorte ascendante qui s'est beaucoup dilaté. C'est évidemment la raison pour laquelle je n'ai pas pu participer aux rassemblements ou à d'autres activités pendant l'hiver. Au cours des derniers mois, j'ai étudié, avec une équipe de médecins, les options qui s'offraient à moi."

Heikki Kovalainen, Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Nous avons opté pour l'opération. J'ai été opéré la semaine dernière à l'hôpital universitaire de Tampere [en Finlande], dans le service de cardiologie. Les équipes de médecins, d'infirmières et d'assistants se sont merveilleusement bien occupées de moi. Il s'agissait d'une opération à cœur ouvert, j'ai donc des marques sur la poitrine qui resteront à vie. Mais l'opération s'est bien déroulée."

"Nous avons réussi à faire exactement ce que nous voulions. Nous avons coupé la partie malade de l'aorte ascendante et mis en place une greffe artificielle. Tout s'est bien passé. C'était évidemment une grosse opération. Quelques jours après, je me sentais un peu mal, mais les choses se sont beaucoup améliorées depuis."

"Je suis de retour à la maison et je me remets déjà. Les perspectives sont plutôt bonnes. J'ai la possibilité de me rétablir complètement et de retrouver ma pleine forme, mais bien sûr, seul le temps pourra nous dire ce qu'il en est. Jusqu'à présent, les prévisions sont encourageantes, je suis donc très content."

"En attendant, je continue à me rétablir et à essayer de sortir et reprendre petit à petit mes activités. L'essentiel est évidemment que l'os de la poitrine ait le temps de guérir. Et une fois que tout cela sera fait, si les choses se passent bien, j'espère pouvoir retrouver mes habitudes. J'espère vous revoir tous bientôt."