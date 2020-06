Codemasters va récupérer la licence du WRC à partir de 2023

Chez les amateurs de sport automobile, Codemasters est bien connu pour trois franchises : l'éditeur et développeur se charge en effet des jeux officiels de la F1 depuis 2009, de la série DiRT depuis ses débuts sous le nom Colin McRae Rally, et des jeux GRID, dont le dernier opus est sorti en 2019 après plusieurs années d'absence.

Mais comme l'annoncent plusieurs sites spécialisés, le géant du jeu vidéo va récupérer à partir de 2023 la licence officielle du World Rally Championship, pour une durée initiale de cinq ans s'étendant des saisons 2023 à 2027. L'accord entre le WRC et Codemasters permettra à ce dernier d'exploiter les différentes catégories du Championnat du monde des rallyes, et d'organiser des compétitions officielles d'eSport sur cette plateforme.

Jusqu'ici, c'est Bigben Interactive qui exploitait la licence, et le fera encore pendant trois saisons. La série des WRC est développée par le studio français Kylotonn, et le neuvième épisode est attendu début septembre sur PC et consoles. On peut donc attendre un WRC 10 et 11 de la part de Bigben, avant que Codemasters ne récupère la licence. Aucun détail n'a été donné, mais il est probable que le contrat avec Kylotonn s'arrête en même temps, puisque Codemasters édite mais développe aussi ses jeux vidéo.

Par ailleurs, ce dernier a également la série des DiRT en cours, et DiRT 5 doit sortir sur console de prochaine génération. Codemasters développe des jeux de rallye depuis la fin des années 90 avec les premiers Colin McRae Rally, devenus DiRT par la suite, lorsque la licence du WRC a été cédée. Axés sur des compétitions rétro ou des voitures de catégorie R5, les derniers épisodes se sont remis dans un chemin le rapprochant de la simulation, après plusieurs opus consacrés aux Gymkhana de Ken Block et à des épreuves plus variées. DiRT Rally 2.0, le dernier en date, possède également la licence officielle du WRX.

Codemasters a également assuré que le travail allait débuter très rapidement sur cette nouvelle franchise, dont le principal défi sera surtout l'intégration des voitures du WRC, dont la réglementation aura évolué en 2023, et l'ajout des manches officielles du championnat : "Nous sommes impliqués en rallye et l'équipe de DiRT Rally travaille déjà sur son prochain projet en vue de l'accord avec le WRC pour 2023."

