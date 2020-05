F1 2020 dévoile une vidéo de gameplay et donne d'autres détails

À moins de deux mois de la sortie de F1 2020, Codemasters dévoile la première vidéo de gameplay du jeu, entremêlée d'images d'action de Formule 1 et Formule 2, puisque les deux disciplines seront présentes dans l'opus. Accompagnées par la musique officielle de la F1, composée par Brian Tyler, ces séquences dévoilent quelques nouveautés du jeu, tandis que d'autres ont été confirmées par l'éditeur, qui a notamment abordé le mode carrière et les voitures classiques.

Dans la vidéo, on voit apparaître les nouveautés présentes en F1 cette année, comme l'équipe AlphaTauri ou la Renault RS20, mais on ne voit aucunement les circuits de Zandvoort et Hanoï, même si l'on a déjà pu découvrir le tracé néerlandais dans le jeu au travers d'une vidéo en caméra embarquée. Outre ces nouveautés, Codemasters détaille un peu plus l'intégration améliorée de la F2 au sein du mode carrière.

Présente l'an dernier sous forme de court défi permettant de se faire une place en F1 face à deux rivaux, elle était surtout jouable en jeu rapide et en multijoueurs. Cette année, la formule de promotion sera intégrée au mode carrière et les joueurs pourront choisir de disputer une saison complète, une demi-saison ou seulement trois courses avant d'accéder à la F1. Les F2 de 2019 sont visibles dans la vidéo et l'éditeur confirme que, comme l'an dernier, seules celles de la saison précédente seront disponibles à la sortie du jeu, avant que les équipes et pilotes 2020 ne soient ajoutés en cours d'année.

Parmi les autres informations disponibles, on connaît enfin la liste des monoplaces classiques qu'il sera possible d'utiliser lors de défis en carrière, en multijoueur ou en partie solo rapide. Le premier constat mène à une grande déception, puisque les monoplaces des années 70 et 80 ont été supprimées du jeu. Les Ferrari 312 T2, McLaren M23D et autres Lotus 72D ne seront plus au menu, et le jeu proposera 16 voitures allant de 1990 (Ferrari 641 et McLaren MP4/5B) à 2010 (Red Bull RB6, Ferrari F10 et McLaren MP4-25). Outre ces 16 voitures, quatre monoplaces supplémentaires seront disponibles dans l'édition Michael Schumacher. La sortie du jeu est prévue le 10 juillet sur Xbox One, PS4 et PC.