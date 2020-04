Six pilotes de F1 disputeront le GP de Chine virtuel

Le début de la saison étant retardé en raison de la pandémie de COVID-19, la Formule 1 a lancé son nouveau championnat eSport nommé "Virtual Grand Prix", pour effectuer des épreuves de simracing lors des week-ends de course prévus au calendrier initial. Le Grand Prix de Chine virtuel sera le troisième, avec une nouvelle fois six pilotes de la grille actuelle.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc revient après sa victoire lors de la dernière manche à Melbourne, sur F1 2019. Lando Norris, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon et les pilotes Williams George Russell et Nicholas Latifi rejoignent également la grille.

"D'un point de vue eSport, le dernier Virtual Grand Prix était l'un de nos événements les plus réussis, donc c'est super de revenir et de pouvoir continuer de construire quelque chose qui est très populaire", explique Julian Tan, chef de l'eSport pour la F1. "C'est très important pour nous de donner à nos fans quelque chose en cette période incertaine, et voir une telle liste de pilotes qui reviennent est fantastique. Nous espérons que l'action en piste sera aussi spectaculaire que la dernière fois."

D'autres noms, du milieu des sports mécaniques ou non, vont se joindre à la fête, comme le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois. Ce dernier a déjà participé à plusieurs courses d'eSport depuis l'arrêt du championnat espagnol de football, dont certaines organisées par Veloce Esports et Motorsport Games.

Courtois va faire équipe avec Albon chez Red Bull, prenant la place du joueur de cricket Ben Stokes, qui avait effectué les deux premières courses. "Je suis très heureux de piloter ce dimanche dans le Virtual GP aux côtés d'Alex Albon, et de faire partie de la famille Red Bull Esports", a expliqué le joueur belge.

"Ils m'ont donné des conseils et m'ont aidé à m'entraîner sur les dernières semaines donc j'ai maintenant hâte d'être en course. J'adore le jeu, je me suis déjà battu contre Alex en piste plusieurs fois et piloter contre d'autres pilotes de F1 est génial. Les essais m'ont toujours vu en milieu de grille ces dernières semaines donc j'espère rentrer dans les points !"

Le Grand Prix de Chine Virtuel aura lieu à partir de 19h ce dimanche.

