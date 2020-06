Pérez et Gasly à l'affiche du GP d'Azerbaïdjan virtuel

Alors que les dernières manches organisées par la Formule 1 voyaient la présence de six pilotes titulaires, ce nombre montera à huit pour la prochaine course, en Azerbaïdjan. Sergio Pérez et Pierre Gasly prendront place dans leurs Racing Point et AlphaTauri respectives ce week-end, pour l'avant-dernier Grand Prix virtuel organisé avant la reprise du championnat réel, le 5 juillet en Autriche.

Le Mexicain et le Français retrouveront les habitués de la compétition, à savoir Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc, Lando Norris (si son jeu fonctionne), Nicholas Latifi et George Russell. Le Britannique a remporté les deux dernières épreuves, disputées à Barcelone et à Monte-Carlo.

Comme souvent, le reste de la grille sera garni d'influenceurs, comme Jimmy Broadbent, et de stars du monde du football ! Le défenseur de Manchester City, Aymeric Laporte, sera de la partie avec Renault, alors que le gardien de but du Milan AC, Gianluigi Donnarumma, sera l'équipier de Pierre Gasly chez AlphaTauri.

Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid, participera pour la quatrième fois au Grand Prix virtuel, aux côtés d'Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo. L'ancien vainqueur du Dakar à moto, Matthias Walkner, pilotera lui chez Red Bull avec Alexander Albon. La course sera disputée à partir de 19h, dimanche soir.

