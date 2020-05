Russell remporte le GP Virtuel face à Leclerc

George Russell partait pour la première fois en pole position mais a chuté au cinquième rang dans le premier tour, lors duquel Esteban Gutiérrez a pris la tête. Charles Leclerc s'est ensuite emparé des commandes en dépassant le pilote Mercedes par l'extérieur au virage 1.

Russell est quant à lui remonté en réalisant deux dépassements rapides sur son coéquipier chez Williams, Nicholas Latifi, puis sur Gutiérrez. Alexander Albon était alors deuxième avant de s'arrêter prématurément au stand pour tenter une stratégie à deux arrêts, ce qui a permis à Russell de mener la chasse derrière Leclerc.

Lire aussi : Le simracing n'intéresse pas Lewis Hamilton

Après son unique passage au stand, Russell a réduit l'écart sur le leader mais a écopé d'une pénalité de trois secondes pour avoir coupé un virage. Leclerc et lui se sont échangé plusieurs fois la tête de la course, le Britannique prenant l'ascendant suite à un dépassement à six tours de l'arrivée. Dès lors, il a tenté de s'aménager une avance de manière à compenser sa pénalité, ce qu'il n'est pas parvenu à faire.

Leclerc semblait bien parti pour remporter son troisième Virtual GP en quatre participations, avant d'écoper à son tour s'une pénalité pour avoir abusé des limites de la piste. Cette sanction a suffi à équilibrer la donne avec celle de Russell, qui a remporté son premier succès. Leclerc a terminé deuxième devant Gutiérrez, qui signe son premier podium. Avec sa stratégie à deux arrêts, Albon a terminé à la quatrième place.

Latifi a pris la cinquième position devant l'ancien pilote de F1 Anthony Davidson (Mercedes) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Ce dernier a brièvement mené la course grâce à sa stratégie alternative. Pietro Fittipaldi (Haas) a terminé huitième devant Antonio Fuoco (Ferrari) et Max Fewtrell (Renault).

Douzième de la course, Thibaut Courtois est le premier représentant des personnalités invitées, tandis que Sergio Aguero a bouclé l'épreuve au 14e rang pour sa première participation, devant Nicolas Hamilton et Vitantonio Liuzzi.

Pour Lando Norris, la malchance continue puisqu'il a d'abord été sanctionné d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ, pour avoir roulé à contre-sens en qualifications alors qu'il tentait de regagner les stands suite à un tête-à-queue dans le dernier virage. En course, le Britannique a été impliqué dans deux accidents, pénalisé pour vitesse excessive dans les stands, puis a abandonné.