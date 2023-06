Giovinazzi : "Toyota est toujours devant Ferrari" au Mans

Ferrari a fait très bonne impression lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans, mais l’équipe italienne continue de garder les pieds sur terre et de tempérer les attentes. Malgré le sentiment mitigé qui régnait chez Toyota dimanche dernier, on pense dans le clan du cheval cabré que les tenants du titre ont toujours la main.

"Les essais restent les essais", insiste Antonio Giovinazzi, associé à Alessandro Pier Guidi et James Calado sur la 499P #51. "Je pense que Toyota est toujours devant nous, et peut-être que Porsche et Cadillac sont plus proches de nous. On est là, on est prêts à se battre, il y a une opportunité, tout peut arriver, mais je pense que Toyota est toujours devant nous."

Décrivant "une Journée Test positive", l'ex-pilote de Formule 1 estime que l’approche de Ferrari doit continuer de se dessiner étape par étape. Le tout avec un statut forcément à part, alors que le constructeur fait son grand retour dans la bataille pour le général pour la première fois depuis un demi-siècle.

"On ressent évidemment une forme de pression, car on est Ferrari", admet-il. "On sait où en est en performance par rapport aux autres. Il faut penser séance après séance. Je pense que c’est la meilleure approche que l’on peut avoir. Toyota a de l’expérience, ils savent comment gagner et être rapide, et je pense que pour nous il s’agit de maintenir la pression sur Toyota, et peut-être que quelque chose peut arriver. On verra si ça fonctionne, on ne doit pas faire d’erreur car ici ça peut coûter plus cher qu’ailleurs."

"C’est juste une question d’expérience, ils en ont beaucoup plus que nous, particulièrement au Mans. On a une voiture rapide, on l’a montré en qualifications et on a fait trois podiums, mais l’expérience est la clé, surtout au Mans, c’est quelque chose qui ne s’achète pas en une course. Il faut rouler, ne pas faire d’erreur, progresser."

Toyota reste le grand favori aux yeux du clan Ferrari.

La Ferrari 499P est véloce, et fait déjà parler sa vitesse de pointe dans les longues portions rapides du circuit du Mans. En revanche, sa faiblesse en matière de gestion pneumatique s’est confirmée en début de saison, et c’est un axe de travail capital.

"Ce n’est pas notre point le plus fort, on l’a vu à Sebring et Portimao, donc on s’est beaucoup concentré là-dessus et on a progressé à Spa en termes de dégradation et d’économie des pneus", confirme Antonio Giovinazzi. "Je pense que c’est moins un problème au Mans, où c’est un circuit moins agressif pour les pneus, ce qui pourrait être une bonne chose pour nous. Ce serait une erreur de trop penser à la stratégie, car 24 heures c’est long, il y a la nouvelle voiture de sécurité, des choses qui peuvent arriver, donc on doit y aller étape par étape pour être meilleurs au niveau de la dégradation et sur tout ce que l’on peut faire."

Le sentiment général est le même au sein de l’équipage #51, où font équipe Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen. Le Danois, interrogé sur le favori de l’épreuve, n’hésite pas.

"Il serait faux de ne pas dire Toyota", répond-il. "Hier, ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'air favoris, mais je pense qu'il faut attendre la course pour voir. Ils ont beaucoup d'expérience, non seulement de l'époque Hypercar mais aussi LMP1. Ils continuent de faire partie des favoris pour la victoire, sans aucun doute, mais nous allons faire tout notre possible pour nous battre jusqu'au bout."

