Toyota : "Certainement pas notre meilleure Journée Test"

La performance pure a beau être difficilement lisible lors d'une Journée Test, et les chronos pas toujours représentatifs, le bilan ce dimanche soir pour Toyota avant d'attaquer la semaine des 24 Heures du Mans n'est pas celui espéré. Pascal Vasselon ne s'en cache pas, invitant à "regarder les chronos" pour comprendre la petite moue qu'esquisse le directeur technique à l'heure d'un premier bilan.

Lors de la séance de l'après-midi, la Toyota #7 a pris le troisième temps à trois dixièmes de la référence établie par Ferrari. Rien d'alarmant, mais pas de quoi se satisfaire non plus, car le tableau d'ensemble ne convient visiblement pas aux tenants du titre.

"Ce n'est certainement pas notre meilleure Journée Test, mais voilà, on doit s'en accommoder et surtout trouver des solutions autour de nos circonstances", résume Pascal Vasselon, qui ajoute que Toyota doit travailler sur "absolument tout" pour progresser ces prochains jours. "On a un camion plein d'ingénieurs dont c'est le boulot de trouver des opportunités d'amélioration, que ce soit en setup mécanique, en setup aéro, en optimisation du contrôle moteur. On doit travailler."

Se gardant de citer le changement de BoP qui a eu lieu dans la catégorie Hypercar, le Français rappelle toutefois que les circonstances pour Toyota "sont forcément plus difficiles que lors des trois premières courses". Interrogé sur ce que cela induit dans le comportement en piste de la GR010 Hybrid, il n'en dira pas plus : "Ça change exactement 37 kg ! Voilà."

Toyota a signé le troisième temps de la Journée Test.

En découvrant les chronos de la concurrence, le clan Toyota assure ne pas être surpris du tout par le niveau de performance affiché. Si le poids ajouté est rédhibitoire, la marge de manœuvre existe "sur tout le reste" selon le directeur technique.

Cette Journée Test a également été ponctuée d'une sortie de piste en toute fin de matinée, quand Mike Conway s'est fait piéger à la sortie des esses de la Forêt, en se dirigeant vers le virage du Tertre-Rouge. Un accident qui n'a heureusement endommagé que la carrosserie et n'a pas coûté de temps de piste.

"C'est une erreur qui est courante ici, qui avait failli nous arriver l'année dernière", explique Pascal Vasselon. "C'est à la sortie du virage 6. Quand le pilote sort un petit peu large, il a beaucoup de mal à faire repasser la voiture sur le vibreur et après c'est très facile de la perdre à cet endroit-là. On avait eu un problème très similaire avec un peu plus de chance l'année dernière. Cette fois-ci ce n'est pas passé, mais ce n'était pas très grave."