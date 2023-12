Lamborghini boucle ses équipages, Grosjean en IMSA et au Mans

Lamborghini a officialisé la composition de ses équipages pour son arrivée en prototype l'année prochaine. Fortement pressentis depuis déjà plusieurs semaines, Edoardo Mortara et Matteo Cairoli viennent compléter le line-up du constructeur italien, qui confiera l'exploitation de deux SC63 LMDh à l'équipe Iron Lynx. Une auto sera engagée sur l'intégralité du FIA WEC, l'autre participera à quatre épreuves de l'Endurance Cup de l'IMSA sur le continent américain.

Malgré un programme d'essais et de développement intensif ces derniers mois, et en dépit de chronos remarqués à Daytona la semaine dernière, la SC63 fera en effet l'impasse sur les 24 Heures de Daytona en janvier. Ses débuts en compétition sont attendus pour la première manche du WEC au Qatar, début mars, avant les 12 Heures de Sebring dix jours plus tard en IMSA.

En WEC, l'équipage sera constitué de Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat et Edoardo Mortara. Pour les courses en IMSA, Lamborghini s'appuiera sur un trio composé de Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli et Romain Grosjean. Les deux autos seront réunies aux 24 Heures du Mans, sous réserve d'une invitation accordée en février prochain par l'Automobile Club de l'Ouest au proto engagé en IMSA.

"Nous sommes ravis d'accueillir Edoardo et Matteo dans la famille Lamborghini Squadra Corse", annonce Giorgio Sanna, directeur de la branche sportive de Lamborghini. "Les deux pilotes ont énormément d'expérience et apportent non seulement leur rapidité impressionnante et leur professionnalisme au projet LMDh en WEC et en IMSA, mais aussi l'opportunité de s'appuyer stratégiquement sur eux sur certaines des plus grandes épreuves en GT3."

Après Daytona, Lamborghini a fait rouler son prototype sur le Circuit des Amériques, à Austin, pour "conclure la phase de développement" de la voiture avant d'entrer dans les préparatifs de compétition.

"Globalement, nous sommes satisfaits de la maturité du projet jusqu'à présent, qui a été démontrée lors des essais à Daytona, où nous avons réalisé le meilleur temps lors de la première journée", souligne Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini. "Bien sûr, il y a encore énormément de travail à fournir en coulisses avant le Qatar. Je tiens également à profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue dans la famille Lamborghini Squadra Corse à Edoardo et Matteo, qui complètent nos équipages pour 2023."