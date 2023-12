Lamborghini agréablement surpris par son niveau de compétitivité

Après des essais de développement menés en Europe, le prototype LMDh de Lamborghini poursuit ses préparatifs de l'autre côté de l'Atlantique. Cette semaine, la SC63 est en piste à Daytona pour des tests organisés par l'IMSA, championnat auquel une des machines italiennes participera en 2024, tandis que l'autre sera engagée en FIA WEC.

L'exploitation des Lamborghini LMDh est confiée à l'équipe Iron Lynx dirigée par Andrea Piccini, qui n'a pas caché sa surprise devant l'excellent rythme affiché par le proto, dont le châssis est fourni par Ligier Automotive. Lors de la journée de mercredi, la SC63 a même été la plus rapide de la catégorie GTP, alors que ses débuts ne sont même pas prévus pour les 24 Heures de Daytona en janvier mais un peu plus tard, à Losail pour ce qui est du WEC et à Sebring pour l'IMSA.

"Je pense que le développement est bon", se réjouit Andrea Piccini. "La première journée a été très positive, la voiture a roulé sans problème majeur. Franchement, le rythme est là. Le chrono était excellent, et nous avons été un peu surpris d'être immédiatement aussi compétitifs, mais il y a encore beaucoup à faire pour rendre la voiture fiable, pour être capable de rouler avec régularité et d'utiliser les pneus correctement. Il y a beaucoup à faire."

"Les débuts, dans la matinée, se sont faits au ralenti car nous devions terminer certaines choses. En IMSA, les choses sont un peu différentes, à 19h tout est fermé, tandis qu'en Europe nous pouvons travailler jusque tard le soir. Nous avions beaucoup de travail mais pas suffisamment de temps, alors nous avons dû le faire dans la matinée. Mais c'est très encourageant d'être en tête lors de la première séance."

Sur le plan de la fiabilité, les signaux sont également rassurants pour Lamborghini. La grosse sortie de piste dont avait été victime Mirko Bortolotti au Paul-Ricard en août dernier n'a d'ailleurs finalement pas eu de trop grosse incidence sur l'ensemble du programme de développement.

"Je pense qu'il faut tenir compte de ce genre de choses, disons que les accidents arrivent lorsque l'on développe une voiture", relativise Andrea Piccini. "Il y a avait des essais programmés juste après, mais nous avons modifié le programme pour d'autres activités. Je ne peux pas dire que c'est positif d'avoir un accident, mais ça a montré certains domaines que nous devions améliorer sur la voiture. D'un événement négatif, nous avons tiré du positif, et nous disposons d'une voiture plus solide et même encore plus fiable."

"Le programme d'essais s'est déroulé sans problèmes majeurs depuis le début, à l'exception du premier jour, où nous avons dû ajuster quelques petites choses sur le moteur. Nous avons parcouru un bon kilométrage sur toutes les journées d'essais que nous avons faites, avec quelques petits problèmes ici ou là, des pièces à changer et à ajuster, beaucoup de réglages électroniques pour être dans la bonne plage de puissance afin d'utiliser correctement le système hybride. Nous sommes loin d'être à la perfection en ce qui concerne la partie hybride du moteur. Dans l'ensemble, ça fonctionne bien."

Propos recueillis par Charles Bradley