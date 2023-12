Grosjean "impressionné" par la Lamborghini LMDh lors des tests

Lamborghini se prépare pour son programme le plus ambitieux en Endurance, puisque la marque n'y a encore jamais engagé de prototype comme la SC63 à châssis Ligier.

Un contretemps majeur a eu lieu après quelques semaines d'essais, quand Mirko Bortolotti s'est violemment accidenté lors d'un roulage au Paul Ricard, abîmant copieusement ce châssis. Depuis, la marque italienne a réussi à engranger les kilomètres avec un nouveau châssis, grâce à deux tests en Espagne, du côté d'Almeria et de Jerez. La prochaine étape sera une séance sous l'égide de l'IMSA du côté de Daytona.

Romain Grosjean est l'un des pilotes qui ont participé aux tests au volant de la SC63 depuis la reprise de ce roulage en Espagne et il a été agréablement surpris de ne pas rencontrer le moindre problème majeur sur le plan technique, surtout avec le système hybride standard. S'exprimant pour Motorsport.com, le Français a déclaré : "Les essais se sont très, très bien déroulés, c'est très impressionnant de voir à quel point tout s'est passé sans problème."

"Avec l'hybride, [en arrivant] un an après [la concurrence], nous n'avons pas eu de problèmes – je touche du bois – et ça a été une bonne surprise pour nous tous, honnêtement, de rouler autant avec une nouvelle voiture. J'espère que les prochains tests se dérouleront aussi bien que les derniers ! Nous participerons aux essais collectifs de Daytona les 6 et 7 décembre avec les autres constructeurs, ce qui devrait nous donner une bonne idée de notre niveau de performance."

Comme Alpine, Lamborghini rejoint donc les rangs du LMDh un an après la plupart de ses rivaux, le programme n'ayant démarré qu'à la mi-2022. La SC63 a quant à elle été dévoilée officiellement en juillet dernier, un mois avant le premier test à part entière au Paul Ricard.

Romain Grosjean au volant de la Lamborghini SC63 LMDh.

Compte tenu des délais serrés que Lamborghini a dû respecter, Bortolotti s'est dit impressionné par l'état d'avancement du programme et désireux de contribuer au développement de la voiture aux États-Unis avant ses débuts en compétition au Qatar en mars prochain.

"Tout se passe comme prévu", a déclaré l'Italien à Motorsport.com. "Les séances d'essais en Europe sont terminées et nous allons maintenant nous rendre aux États-Unis dans les semaines à venir pour poursuivre le développement. J'attends donc avec impatience une phase de tests intense dans les semaines à venir et jusqu'à la fin de l'année afin de préparer la saison prochaine."

"Je dois dire que j'ai été impressionné par le travail que nous avons déjà accompli. Dès le début des essais, la voiture s'est révélée fiable. Il est évident que lorsque vous êtes en phase de développement, tout ne fonctionne pas toujours comme sur des roulettes, mais nous avons réussi à parcourir beaucoup de kilomètres en Europe, ce qui me plaît beaucoup et nous donne en même temps l'occasion de travailler et d'apprendre la voiture, et de la développer davantage. En l'état actuel des choses, je suis vraiment satisfait de la manière dont ça se passe."

Pour sa première année, Lamborghini alignera une voiture lors de chaque manche du FIA WEC et lors des épreuves d'Endurance en IMSA, à l'exception notable des 24 Heures de Daytona en janvier. Une seconde SC63 est attendue pour les 24 Heures du Mans en juin.

Grosjean, qui rejoindra l'équipe WEC pour la manche sarthoise, et Bortolotti comptent parmi les quatre pilotes d'usine engagés dans le programme aux côtés de Daniil Kvyat et Andrea Caldarelli. Actuellement sous contrat chez Porsche, Matteo Cairoli est en bonne position pour rejoindre Lamborghini en IMSA et Edoardo Mortara est pressenti pour occuper la dernière place dans le pool de pilotes de la marque.

Avec Rachit Thukral et Charles Bradley