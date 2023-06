Peugeot aux 24H du Mans : un "tournant" pour le programme 9X8

Beaucoup s'attendaient à ce que Peugeot vive, lors des 24 Heures du Mans 2023, un véritable calvaire, et ce dès le début de l'épreuve. En réalité, et même si le résultat final n'est pas spécialement reluisant (la #93 a terminé huitième à 12 tours et la #94 vingt-septième à 30 tours), le fait que la 9X8 ait été si longtemps proche du rythme des meilleurs et ait même pu prendre les commandes à plusieurs reprises, sans connaître de problèmes de fiabilité majeurs jusqu'à quelques heures de la fin, a été quasiment vécu comme une petite victoire.

Au milieu de la nuit, toutefois, tous les espoirs de signer une performance surprise ont été effacés par la sortie de piste de la #94. Cependant, du côté d'Olivier Jansonnie, le directeur technique de Peugeot Sport, c'est évidemment le positif que l'on retient : "C'était un tournant, c'était notre meilleure course jusqu'à présent. Nous avons démontré un certain rythme en course et, à certaines occasions, nous avons été très bons."

"Tout le travail que nous avons accompli depuis quatre ans porte enfin ses fruits ; nous en sommes très fiers. Notre niveau de préparation en arrivant était bien meilleur que pour une course de six heures. C'est un élément qui sera déterminant pour la préparation des prochaines courses."

Même si la 9X8 n'avait pas le rythme intrinsèque pour concurrencer les Ferrari et les Toyota, elle a parfois démontré qu'elle pouvait être à leur niveau, voire mieux en conditions humides ou fraîches : "Nous étions très proches à certains moments", lance Jansonnie.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller

Il s'est également déclaré satisfait de la fiabilité de la Peugeot LMH, même si les deux voitures ont rencontré des soucis en fin de course. "En ce qui concerne la fiabilité, nous nous doutions que beaucoup de choses pouvaient arriver, mais tout s'est relativement bien passé pendant 20 ou 21 heures."

"Je suis fier de l'équipe : ils se sont battus comme des fous pour réparer les voitures et les faire rouler", a-t-il ajouté. "Nous avons dû nous mettre en mode survie."

La Peugeot #93 partagée par Paul di Resta, Jean-Éric Vergne et Mikkel Jensen était cinquième au début de la 21e heure lorsqu'elle a rencontré un problème de carrosserie à l'avant puis de direction assistée, ce qui l'a fait rétrograder à la huitième place.

Un problème de moteur a ralenti la #94 pilotée par Gustavo Menezes, Loïc Duval et Nico Müller. Elle a passé la majeure partie de la dernière heure au stand avant de ressortir en piste aux mains de Müller pour un tour lancé afin d'être classée.