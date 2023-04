Peugeot annonce une livrée spéciale pour les 24H du Mans

Charger le lecteur audio

Pour l'heure, il faut se contenter d'un tweet, mais surtout de trois rendus graphiques. Selon toute vraisemblance, les Peugeot 9X8 vont bientôt changer de robe et arboreront en juin prochain une livrée spéciale pour le centenaire des 24 Heures du Mans. Le constructeur français a en effet dévoilé lundi soir de nouvelles couleurs pour son Hypercar, qui tranchent nettement avec le gris, le noir et les touches de vert qui l'habillent depuis son entrée en compétition à l'été 2022.

Nul doute que le Lion en dira plus dans les heures ou jour qui viennent, mais son grand retour au Mans ne devrait donc pas manquer de look, alors que le design de la 9X8 fait beaucoup parler depuis qu'on le connaît, avec cette machine dépourvue d'aileron arrière.

Engagé en WEC avec deux autos – la n°93 de Paul di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne, et la n°94 de Loïc Duval, Gustavo Menezes et Nico Müller –, Peugeot Sport n'a plus participé aux 24 Heures du Mans depuis 2011 et l'arrêt brutal du programme 908 qui avait été décrété à la fin de cette même année.

Techniquement et sportivement, la marque du groupe Stellantis est encore dans une phase d'apprentissage qui s'annonce longue. Néanmoins, la dernière manche disputée le week-end dernier à Portimão, malgré un niveau de performance encore éloigné de Toyota, a montré une progression évidente sur le plan de la fiabilité puisque les deux voitures ont vu le drapeau à damier, à la cinquième et à la septième place. Les équipes techniques basées à Satory ont notamment introduit avec succès une toute nouvelle configuration de boîte de vitesses, alors que de nouveaux essais privés seront prochainement organisés.

Une dernière répétition générale avant les 24 Heures du Mans sera possible dès la fin du mois avec les 6 Heures de Spa-Francorchamps.