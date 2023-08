Jake Dixon reste en Moto2 avec le titre pour mission en 2024

L'équipe Aspar liée à GasGas en Moto2 a confirmé ce jeudi l'information que Motorsport.com dévoilait en début de semaine : Jake Dixon rempilera la saison prochaine dans la discipline et formera toujours le même tandem avec son coéquipier Izan Guevara. Une prolongation de contrat qui intervient dans une période où le nom du pilote anglais de 27 ans a circulé du côté du MotoGP.

Aujourd'hui en lice pour le titre en Moto2, puisqu'il occupe la troisième place du championnat, Jake Dixon a terminé à quatre reprises sur le podium et a surtout remporté son premier Grand Prix à Assen. Sa confirmation chez Aspar le prépare à ce qui sera en 2024 sa troisième saison dans la catégorie.

S'il représente l'espoir pour les promoteurs du MotoGP de retrouver un pilote britannique sur la grille à l'avenir, il faudra donc a priori patienter encore. Ce choix de la stabilité pour continuer à engranger des résultats solides résonne dans les propos du pilote, tout comme les objectifs de titre mondial qu'il se fixe avec son équipe.

"Nous avons vécu quasiment deux saisons incroyables jusqu'à présent et je suis donc très enthousiaste à l'idée de rester chez GasGas Aspar Team une année supplémentaire", assure Jake Dixon. "Nous avons des objectifs pour le reste de l'année 2023 mais aussi pour l'année 2024. Nous avons régulièrement été en lice pour des podiums et des victoires, et nous sommes actuellement troisième au championnat, donc j'ai le sentiment d'être au bon endroit."

En restant sous la direction de Jorge Martínez, Jake Dixon poursuivra son apprentissage avec l'ambition de jouer le titre et de s'affirmer un peu plus encore avant d'envisager le saut à l'échelon supérieur.

"Une fois de plus, nous avons une grande équipe", se réjouit Jorge Martinez. "Nous sommes heureux de pouvoir compter à nouveau sur Jake Dixon, et nous sommes conscients de ne pas avoir encore atteint les limites de notre potentiel ensemble. Jake a remporté sa première victoire avec nous et les relations de travail sont vraiment bonnes : nous savons de quoi il a besoin et comment nous pouvons l'aider. Le pilote fait à 100% confiance à son équipe et à son groupe, et je sais que nous nous battrons pour le titre mondial l'année prochaine."

"Avec Jake et Izan, qui progresse bien en Moto2 et a marqué ses premiers points en Autriche, nous jouerons tout ce que nous pouvons jouer en 2024. Nous commençons à percevoir chez Izan des étincelles qui nous sont familières, et que nous avions vues en FIM JuniorGP et en Moto3. Nous verrons très bientôt ses possibilités."