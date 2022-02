Le phénomène Pedro Acosta impressionne avant la reprise

Charger le lecteur audio

Déjà phénoménal en Moto3, catégorie qu'il a intégrée l'an dernier et immédiatement dominée, Pedro Acosta réalise un passage on ne peut plus remarqué en Moto2 pour la saison à venir. Les seuls essais de pré-saison proposés, qui ont eu lieu ces trois derniers jours au Portugal, l'ont vu prendre ses marques avec une aisance déconcertante, occultant ses adversaires sans vergogne.

Le verdict final de la feuille des temps vaut au jeune pilote espagnol le meilleur chrono, doublé du record officieux de la piste, en 1'41"552. Personne n'était encore passé sous la barre des 1'42 sur la piste de Portimão dans cette catégorie, autant dire que la performance a de quoi marquer les esprits. Trois autres pilotes ont roulé sous le record, son coéquipier Augusto Fernández, Arón Canet, passé chez Pons, et Jake Dixon, nouveau venu chez Aspar. Mais tous ont cinq à sept ans de plus qu'Acosta, habitué à être pointé du doigt pour sa réussite juvénile.

Arrivé en Grand Prix à 16 ans, le pilote de Mazarrón, petite ville de pêche à proximité de Carthagène, pourrait bien être le dernier petit prodige à intégrer aussi précocement le championnat, alors que s'opère à présent une transition vers un léger vieillissement des débutants après la course au jeunisme de ces dernières années : dès la saison prochaine, il faudra avoir 18 ans pour intégrer l'une ou l'autre des catégories.

Il y a un an, celui qui sortait victorieux de la Red Bull Rookies Cup après être passé par l'incontournable championnat espagnol, a d'emblée fait oublier son inexpérience des Grands Prix en remportant trois de ses quatre premières courses, dont une en partant des stands. Alors qu'il lui a fallu attendre la dernière manche de la saison pour se qualifier en pole position, ses remontées sont immédiatement devenues légendaires et son titre, scellé six mois après cette série victorieuse, n'a rien eu d'une surprise, en dépit de l'exclusion sur une chute polémique de son dernier rival, Dennis Foggia.

Aujourd'hui, l'Italien retente sa chance en Moto3 pour la sixième année, et il vient d'ailleurs de dominer ces mêmes essais de pré-saison à Portimão, où les deux catégories roulaient en alternance, mais Acosta, lui, a déjà gravi un nouvel échelon dans le chemin tracé par la KTM GP Academy. Et bien qu'il n'ait que 17 ans, son nom circule déjà avec insistance dans les coulisses de la catégorie reine, dont le plateau réserve encore de nombreuses places à prendre pour la saison prochaine. Ça tombe bien, il aura d'ici trois mois l'âge minimum requis...

Fernández, Canet, Lowes repartent au combat

Lui veut rester imperméable aux spéculations portant sur son avenir et se concentrer sur sa découverte de la catégorie intermédiaire. Qui y seront ses adversaires cette année ? Son coéquipier, d'abord, alors que le team Ajo, qu'il intègre, tentera d'offrir un remake de la lutte pour le titre que se sont livré l'an dernier Remy Gardner et Raúl Fernández, tous deux promus en MotoGP depuis. S'il a cédé les rênes à son phénoménal acolyte, Augusto Fernández n'a pas été en reste en termes de performances durant ces essais portugais, présent dans le top 3 de chaque journée.

Arón Canet

Alors que quatre pilotes figurant dans le top 10 du championnat l'an dernier ont été promus en MotoGP, dont les trois premiers, le quatrième homme de 2021, Sam Lowes, a dû manquer ces premiers essais de l'année, souffrant d'une tendinite au poignet. Les autres prétendants à la couronne n'ont pas perdu leur temps. Ainsi, Arón Canet, qui repart en chasse pour la troisième année, il a pu atteindre les 1'41"8 à la fois dimanche et lundi, solidement ancré dans le groupe de tête de bout en bout.

Jake Dixon, pour sa part, n'a marqué le pas que lundi mais son chrono de la veille lui vaut la quatrième place au classement combiné, alors qu'il tente de donner cette année un nouvel élan à un parcours jusqu'ici plutôt irrégulier en Moto2. Joe Roberts (septième au classement combiné), Ai Ogura (huitième) ou encore Jorge Navarro (11e) se tiennent prêts eux aussi à saisir leur chance, mais seront restés plus discrets durant ces essais.

Un autre nom encore peu connu attire l'œil en revanche sur la feuille des temps, celui de Fermín Aldeguer, engagé pour une première saison complète sur l'un des rarissimes châssis Boscoscuro de la catégorie. Encore plus jeune qu'Acosta (il n'a pas 17 ans !), ce natif de Murcie a connu un parcours bien plus atypique, passé par les dérivées de la série puis le MotoE, mais c'est sans complexes qu'il a évolué dans le top 10 de ces essais du premier au dernier jour, grimpant progressivement jusqu'à signer le quatrième temps de la journée de lundi devant l'expérimenté Albert Arenas qui se lance dans sa deuxième saison en Moto2 après son titre Moto3 de 2020.

Novices ou "vieux" briscards, ils seront 30 à se retrouver la semaine prochaine à Losail pour donner le coup d'envoi de la nouvelle saison et de la quête du successeur de Remy Gardner. Mais 29 à observer du coin de l'œil celui qui est, pour le moment, le champion de la pré-saison...

