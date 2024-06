Acosta freiné par une moto endommagée pendant le sprint

Pour la première fois de sa jeune carrière en MotoGP, Pedro Acosta n'a pas marqué de point lors de la course sprint à Assen. Moins en verve depuis le début du week-end, il n'a gagné sa place en Q2 que samedi matin, après avoir signé le meilleur temps en Q1, et a pris la dixième place sur la grille de départ. Après avoir glissé en 12e position en début de course, il a bénéficié des chutes de Marc Márquez et Aleix Espargaró pour accrocher le top 10, avec la première position hors des points.

Après l'arrivée, Acosta a évoqué un problème à l'arrière de sa moto, une pièce s'étant arrachée alors qu'il n'a eu aucun contact, ce qui le privait d'une certaine stabilité. "C'est difficile de parler du problème que l'on a eu pendant le sprint mais ce n'est pas le week-end le plus simple", a résumé le pilote Tech3. "On savait depuis le début que ça ne serait pas le plus facile du calendrier."

"Avec le problème que l'on avait, c'était bien de finir la course et de prendre des informations pour demain. Le rythme était également meilleur que ce que l'on a vu [samedi]. Je suis calme mais j'ai aussi beaucoup d'interrogations [pour la course]."

Acosta n'a pas voulu donner de détail sur son souci technique : "Disons que c'était une chose qui volait sur la moto pendant la course. Ce qui est difficile, c'est de comprendre pourquoi c'était si tôt dans la course, parce que c'était déjà là dans le premier tour. En prenant en compte le fait que c'est un circuit rapide et que l'on a besoin de beaucoup de stabilité, ça n'aidait pas du tout. C'est sûr que ça ne se produira pas [en course principale]."

Seulement 15e vendredi, Pedro Acosta veut retenir le fait qu'il s'est rapproché des pilotes les plus performants. Il estime avoir le rythme pour jouer le top 5 ce dimanche.

"On était beaucoup plus rapides que [vendredi], beaucoup plus performants. Comme je l'ai dit, on a le rythme de Brad [Binder], de [Fabio] Di Giannantonio, des gars dans le groupe devant moi, mais avec ce problème, tout est devenu assez instable et c'était difficile de tout bien gérer. On a fini la course et on a plus d'informations pour [l'épreuve principale]."