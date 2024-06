Blessé à la main, Espargaró est forfait au GP des Pays-Bas

Après son accident de samedi, Aleix Espargaró a fait le choix de ne pas reprendre la piste ce dimanche pour le warm-up et la course principale du GP des Pays-Bas.

Le pilote Aprilia a chuté à grande vitesse dans le dernier tour du sprint, alors qu'il talonnait Fabio Di Giannantonio, cinquième. Déjà victime la veille d'un gros highside qui l'avait laissé avec un douloureux hématome dans la zone sacro-coccygienne, il s'est cette fois blessé à la main droite. Les examens pratiqués au circuit, puis à l'hôpital d'Assen ont révélé une "simple fracture" du cinquième métacarpien, selon les termes employés par son équipe.

Le protocole prévoyait qu'Espargaró soit examiné ce matin afin de déterminer s'il serait apte à courir. La visite passée avant le warm-up l'autorisait bel et bien à reprendre la piste et devait être suivie d'un nouvel examen médical dans la foulée, cependant le pilote et son équipe ont tranché : il ne reprendra pas la piste aujourd'hui, en proie à des douleurs trop vives et désireux de favoriser une guérison plus rapide.

"Aleix a tellement mal qu'il n'arrive même pas à enfiler son gant alors il n'y a absolument aucune chance", précise Massimo Rivola au micro du site officiel du MotoGP, inquiet également par le fait que deux Grands Prix s'enchaînent sans pause, avec le Sachsenring au programme le week-end prochain. "Pour être honnête, j'ai du mal à être optimiste pour le moment, mais Aleix est le genre de gars qui fait de son mieux pour essayer de se remettre, qui parle aux meilleurs médecins et utilise toutes les machines possibles pour guérir vite. Vous connaissez les pilotes et vous connaissez Aleix ! Même s'il n'y a pas de temps, il va essayer. Comme hier, même s'il n'y avait pas tellement de différences entre P5 et P6, il essayait."

Maverick Viñales sera le seul à représenter l'équipe officielle Aprilia dimanche, et ce avec certaines ambitions après sa troisième place au sprint et sachant qu'il partira deuxième à la suite de la pénalité de Jorge Martín.

Le pilote essayeur Lorenzo Savadori, engagé en tant que wild-card, est forfait lui aussi après une grosse chute qui lui a valu samedi "de multiples fractures" des apophyses transverses des vertèbres lombaires selon les indications transmises par Aprilia. Il est également touché au pied.

"La blessure de Lorenzo se trouve sur la colonne vertébrale mais n'est pas trop sérieuse", a rassuré Massimo Rivola. "Il va manquer ce week-end, après quoi il aura besoin d'une paire de semaines de repos et ensuite nous verrons."