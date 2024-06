Sprint - Bagnaia écrase la course devant Martín et Viñales

Avec des tribunes remplies et un thermomètre atteignant 27°C dans l'air, le circuit d'Assen a vécu samedi la première des deux courses du week-end dans la catégorie MotoGP. Un sprint de 13 tours qui s'annonçait (et a été !) ultra rapide après la pole position record de Pecco Bagnaia, sa première de la saison.

À l'extinction des feux, le pilote Ducati a conservé le leadership, emmenant dans son sillage Jorge Martín et Álex Márquez. Le pilote Gresini avait pris les devants sur Maverick Viñales au premier virage, contrairement à son frère Marc qui a dû se ranger derrière l'Aprilia. Qualifié neuvième, Brad Binder a quant à lui bondi d'emblée à la sixième place.

Une chaleur de Martín dans le virage 8 a donné un tout petit peu d'air à Bagnaia à l'avant pendant le premier tour, mais c'est à l'entame du second que le premier coup de théâtre a fait évoluer la hiérarchie. Marc Marquez était toujours cinquième quand il est parti à la faute, déstabilisé par le vibreur du virage 2. Pas de bobo pour l'Espagnol mais de précieux points qui s'envolaient.

Quelques instants plus tard, Álex Márquez s'est fait reprendre la troisième place par Viñales. Pendant ce temps, Bagnaia déroulait : plus rapide que quiconque en piste, l'Italien a montré à quel point il aime cette piste, théâtre de sa première victoire en Grand Prix, et il a creusé irrémédiablement son avance.

Bastianini premier des poursuivants

Derrière le premier groupe, la lutte s'est avérée intense au départ de la course, avec beaucoup d'échanges de positions dans un court laps de temps. Fabio Quartararo qui partait de la 13e place, a bouclé le premier tour dixième et s'est vite retrouvé dans la zone des points, où il s'est ensuite solidement maintenu, améliorant même sa position en fin d'épreuve.

Au sixième tour, Enea Bastianini a porté une attaque réussie sur Aleix Espargaró pour s'emparer de la sixième place, avant de commencer à klaxonner derrière Binder, qu'il n'a pas tardé à dépasser. Cinq pilotes se sont regroupés derrière le podium et, très vite, ceux qui avaient encore de la réserve ont affiché leurs ambitions. C'est ainsi que l'on a vu Bastianini dépasser Álex Márquez au moment même où, juste derrière, Espargaró avalait Binder. Le pilote Aprilia s'est ensuite loupé et a reculé à l'arrière de ce petit groupe, derrière Fabio Di Giannantonio.

Alors que Bagnaia avait dépassé la seconde, puis la seconde et demie d'avance, et que Martín et Viñales étaient désormais plutôt isolés aux deux places suivantes, Bastianini a réussi à rapidement se détacher de son groupe pour tenter de recoller. Il n'allait pas y arriver mais son rythme lui vaudrait de valider une solide quatrième place. Derrière lui, c'est Di Giannantonio qui s'est mis en valeur en remontant à la cinquième place grâce à une rapide série de dépassements.

Un autre élément est venu se mêler à la lutte durant ces quelques derniers tours : des pénalités long-lap infligées aux pilotes épinglés pour avoir dépassé les limites de la piste. Cela a touché Raúl Fernández dans le peloton, mais aussi Álex Márquez alors qu'il était encore dans le top 5.

Le pilote Gresini a choisi de ne pas appliquer la sanction et de recevoir une pénalité de temps à l'arrivée, ce qui allait profiter à Quartararo, désormais juste derrière lui. Le Français a grimpé encore d'un cran avec cette fois le dernier coup de théâtre de cette course intense, à savoir la chute rapide d'Espargaró, alors sixième, à la fin du dernier tour. Déjà accidenté hier, le pilote Aprilia s'est relevé, de toute évidence secoué et dans la douleur.

Avec ce dernier revirement de situation, le point de la neuvième place est revenu à Franco Morbidelli, loin devant Pedro Acosta, Marco Bezzecchi et Miguel Oliveira. On remarquera que, si le pneu dur a été largement plébiscité à l'avant, pratiquement tout le monde a pris le pneu tendre à l'arrière. Johann Zarco a fait exception avec son pneu medium, lui qui partait de la 19e place sur la grille. Le Français a malgré tout dû se contenter d'une course à l'arrière, rapidement isolé et il a rallié l'arrivée 16e.

À noter également la chute de Lorenzo Savadori, le pilote essayeur Aprilia qui court ce week-end avec une wild-card. Luca Marini a quant à lui abandonné en proie à un problème technique.

GP des Pays-Bas MotoGP - Course sprint