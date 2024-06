Qualifs - Bagnaia bat Martín pour une pole astronomique !

La deuxième journée du GP des Pays-Bas avait débuté par des essais libres mouvementés, interrompus plusieurs minutes au drapeau rouge après les grosses chutes de Marco Bezzecchi et Raúl Fernández au virage 7, dont tous deux se sont relevés secoués mais visiblement sans blessures.

Après un nouveau meilleur temps de Pecco Bagnaia, au-dessus du lot depuis le début du week-end, les qualifications n'ont ensuite fait que confirmer la mainmise du pilote Ducati sur la hiérarchie. Celui que Marc Márquez et Jorge Martín décrivaient hier comme étant "deux crans au-dessus de tout le monde" a continué à donner la leçon pour aller chercher sa 19e pole position en MotoGP.

Q1 - Acosta meilleur temps avant de chuter

Parmi les 13 pilotes contraints de disputer la Q1 après avoir manqué la qualification directe vendredi figuraient notamment Pedro Acosta, le duo du team VR46 et les deux Français du plateau. Le premier chrono de référence est venu de Fabio Di Giannantonio sur sa Ducati GP23. Challengé par Acosta, le pilote italien a encore amélioré la marque dans le tour suivant, s'affirmant comme l'homme à battre dans ce quart d'heure.

Lorsque tout le monde est passé par les stands pour changer de pneu arrière, les deux hommes n'étaient séparés que de 34 millièmes, Fabio Quartararo apparaissant au troisième rang, près d'un dixième et demi plus loin. Du trafic et quelques erreurs ont rendu cette courte séance quelque peu poussive avant l'enchaînement de bons tours de la part des favoris dans le money time.

Quartararo est alors passé en tête mais n'a tenu la position que brièvement avant de voir Acosta répliquer et prendre la première place en 1'31"372. Une dernière tentative et c'était au tour de Di Giannantonio de récupérer la deuxième position et de repousser Quartararo au troisième rang : les qualifications du Français s'arrêtaient là.

Alors que Di Giannantonio n'a manqué le chrono d'Acosta que pour 18 millièmes, celui-ci est parti à la faute quelques instants plus tard. Une chute sans dommages physiques pour le pilote Tech3, mais qui a obligé son équipe à des réparations d'urgence lorsqu'il a rejoint son stand avec une RC16 abîmée alors que la Q2 allait démarrer.

Pour Bezzecchi, cette journée déjà mal engagée s'est poursuivie sur le même ton, avec une chute au virage 5 au moment où les chronos commençaient à tomber. Le pilote VR46 s'en sort bien en ayant malgré tout sauvé le cinquième temps de cette séance derrière Jack Miller, ce qui le placera en cinquième ligne sur la grille de départ.

GP des Pays-Bas MotoGP - Q1

Q2 – Duel au sommet entre Bagnaia et Martín

Acosta était passé tout près du record en Q1, mais Bagnaia n'a pas tardé à montrer sur quel rythme allait se jouer la pole en battant d'emblée cette nouvelle référence qu'il avait lui-même établie hier. Dès son premier tour lancé, le pilote Ducati a avalé le tour en 1'31"048 ! À peine le temps de réaliser… que Jorge Martín faisait mieux ! Installé dans la roue de la moto #1, l'Espagnol a pour la première fois affiché un temps inférieur à 1'31 avec un chrono de 1'30"877.

Bagnaia s'est cependant positionné dans une stratégie décalée et a repris la piste avant ses adversaires. Grand bien lui en a pris puisqu'il a encore repoussé les limites avec un temps incroyable de 1'30"540 ! Cela représentait près d'une seconde d'amélioration par rapport à la pole de la saison dernière...

Jorge Martín a tout fait pour résister à Pecco Bagnaia. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Relégués au second plan, les frères Márquez ont pris l'avantage sur Maverick Viñales dans la première série de tours. Puis on a vu Di Giannantonio se porter au troisième rang en signant un temps de 1'31"274 dans la roue de Bagnaia.

Le champion en titre n'était plus en piste lorsque le reste de la meute a tenté de faire vaciller son leadership. Encore une fois, le trafic a pesé sur le déroulé de cette fin de séance, et pour Marc Márquez ça s'est soldé par une chute au virage 7 quand il a essayé de dépasser Aleix Espargaró avec qui il avait eu maille à partir. Il est à noter que ce dernier était resté bloqué au stand quelques minutes, ce qui a semble-t-il perturbé la stratégie d'Aprilia de faire rouler ses pilotes officiels en duo.

Alors que le #93 finissait sa séance sur un scooter le ramenant au stand, Viñales a bel et bien trouvé la clé pour se placer en première ligne, à seulement 74 millièmes de Martín. Álex Márquez puis Espargaró ont eux aussi réussi à boucler un dernier tour rapide pour prendre l'avantage sur Di Giannantonio, repoussant alors Marc Márquez en troisième ligne

De son côté, Martín avait encore une chance et il a bien failli réaliser l'exploit ! Mais le pilote Pramac a finalement manqué le chrono de Bagnaia pour huit centièmes, validant néanmoins sa deuxième place dans un classement établi à un rythme plus qu'impressionnant.

Avec huit pilotes chronométrés sous la pole record de l'an dernier, Franco Morbidelli et Brad Binder accompagneront Marc Márquez en troisième ligne, tandis que Pedro Acosta doit se contenter de la quatrième ligne aux côtés d'Enea Bastianini et de Raúl Fernández.

La grille de départ est maintenant établie et servira dès cet après-midi pour la course sprint : départ à 15h !

GP des Pays-Bas MotoGP - Q2