Sprint, gestion des pneus... Acosta mesure le chemin à parcourir

Après seulement deux Grands Prix disputés et un premier podium au Portugal, Pedro Acosta est déjà couvert de louanges. Les pilotes KTM officiels étudient son pilotage et veulent s'en inspirer, tandis que ses patrons chez Tech3 se montrent impressionnés par la rapidité à laquelle il s'adapte au MotoGP. L'intéressé conserve pourtant la prudence affichée pendant l'hiver, quand il refusait de se fixer le moindre objectif.

Au Qatar, Acosta a fait le show mais a fini par le payer avec une dégradation rapide de ses pneus, un phénomène moins présent au Portugal. Pourtant, c'est paradoxalement plus la course sprint qui lui pose problème pour le moment. Acosta y a pris des points à Losail comme à Portimão, avec la huitième puis la septième place, mais il n'a pas l'habitude de l'attaque à outrance nécessaire dans cet exercice, propre au MotoGP et absent des plus petites catégories.

"Cette situation [de la course], avec un réservoir plein et beaucoup de tours [à faire], est assez normale pour moi", a expliqué Acosta au sujet de l'épreuve dominicale. "Pour le moment, je ne suis pas super à l'aise dans le sprint parce que les autres vont à fond dès le début et se fichent de tout, alors que moi j'ai quelques problèmes avec le petit réservoir."

"Dans le sprint, on est comme des fous dès le début, mais dans les réglages de la moto, il faut la rapprocher du sol, ce que l'on a quand on roule avec le réservoir plein", a-t-il détaillé. "Il faut aussi appliquer la mentalité de ce que j'ai fait pendant de nombreuses années dans des courses longues, avec beaucoup de carburant et la gestion des pneus. Je pense que l'on doit améliorer le sprint, mais la course [longue], on la [maîtrise] plus ou moins."

Même s'il s'exprime mieux le dimanche, Acosta reconnaît le besoin d'apprendre à gérer la dégradation des pneus en MotoGP, et a pour cela profité de ses 13 tours dans le sillage de Pecco Bagnaia à Portimão : "J'ai [...] essayé de copier un peu les mouvements de corps que faisait Pecco, parce qu'il est l'un des meilleurs pour économiser ses pneus le dimanche, et du coup j'étais content parce que j'ai pu passer beaucoup de tours derrière lui."

"Mais c'est assez compliqué de comprendre quelque chose en étant derrière eux en mode course, car parfois avec les turbulences, on a la tête qui bouge et on n'est pas concentré à 100% pour voir les trajectoires ou comment ils jouent avec la moto", a reconnu Acosta. "En tout cas, [lors du sprint], je perdais beaucoup entre les virages 4 et 5, et aussi à la sortie du 5 vers le 6, et [dimanche], voir comment Pecco jouait avec sa moto et son corps m'a aidé à comprendre comment piloter pendant la course."

Parmi les éléments à améliorer, Acosta a également cité son adaptation à l'embrayage hydraulique de la KTM, alors qu'il en avait un à câble en Moto2. "Je fais quelque chose de bizarre [dans les départs]", confiait-il après le sprint.

S'il y a une chose que Pedro Acosta semble déjà maîtriser, c'est l'agressivité à adopter sur sa KTM pour les dépassements. Au Qatar comme au Portugal, il a multiplié les manœuvres sur ses rivaux et à Portimão, il a notamment effacé Jack Miller et Brad Binder, les pilotes officiels KTM, puis les deux pilotes les plus titrés du plateau en MotoGP, Marc Márquez et Pecco Bagnaia. Acosta parvient à être très incisif sur l'avant, une caractéristique de son pilotage qu'il pouvait moins exprimer en Moto2.

"Je me suis senti super à l'aise avec la moto lors des deux courses, au Qatar aussi, pour faire des dépassements. Des sensations avec le pneu avant me sont très familières, depuis mon passage en Moto3 et même en Rookies Cup. Je ne me suis pas focalisé sur le top 5, j'essayais juste de comprendre comment était la course et comment je devais économiser les pneus vu qu'au Qatar j'avais eu beaucoup de mal à la fin de la course."

Tech3 apporte un précieux soutien

Acosta se sent parfaitement soutenu par Tech3 dans son apprentissage. L'Espagnol reconnaît être "facilement irrité" quand les choses ne vont pas dans son sens durant un week-end de course mais estime que son équipe parvient à bien l'"appréhender", en lui fournissant toutes les données nécessaires pour répondre à ses questionnements.

"L'équipe me facilite énormément les choses. Ils gèrent super bien ma tête, je sais que je ne suis pas la personne la plus facile dans un week-end de course, et je suis super content. Vous n'imaginez pas la quantité de travail qu'ils abattent chaque soir, et même chaque nuit. Tous les matins, quand je me réveille, j'ai une vingtaine de messages sur le téléphone de la part de mon chef mécano et des gars des données, avec beaucoup de choses à améliorer et à contrôler."

Après ses débuts spectaculaires, Acosta sera naturellement très attendu à Austin, où il s'est imposé l'an passé en Moto2 et où la KTM pourrait briller... mais il se refuse toujours à tout pronostic, et sait qu'il a encore beaucoup à apprendre : "Je pense qu'en Amérique, il y aura une interrogation quant au déroulement du week-end sur un circuit beaucoup plus long. Cela nous aidera un peu plus, par rapport aux caractéristiques de notre moto, avec les longs freinages et le fait de prendre peu d'angle."

"Mais je ne pense pas qu'il nous faut fixer des objectifs, nous devons garder les pieds sur terre. Quand les week-ends se passeront bien, nous aurons du champagne et nous ferons la tête, et quand ils ne se passeront pas bien, non devrons l'accepter et voir ce qu'il faudra améliorer."

"La route est encore longue", a résumé Acosta, interrogé par le site officiel du MotoGP après la manche de Portimão. " Ça n'est que le début. Il faut garder les pieds sur terre et comprendre que, oui, ça a été un très bon week-end mais peut-être qu'en Amérique ou à Jerez ça va être dur. Je ne sais pas trop. Chaque course va être un point d'interrogation parce que je vais découvrir beaucoup de nouvelles pistes avec la MotoGP avant de retourner en Malaisie. Alors il faut garder notre calme, la saison est longue et on ne peut rien attendre car il est encore tôt. En tout cas, je suis très content de la manière dont l'équipe améliore la moto et gère ma tête."

