C'est officiel : Aldeguer débutera en MotoGP avec Gresini

Cela ne faisait plus aucun doute et c'est désormais officiel : Fermín Aldeguer fera ses débuts dans la catégorie MotoGP la saison prochaine au sein de l'équipe Gresini Racing. Il est le dernier pilote du groupe Ducati à être confirmé à son poste pour 2025, alors que le constructeur va réduire ses effectifs pour passer de huit à six motos, à raison de trois machines dans la version GP25 et trois GP24.

L'Espagnol, qui court aujourd'hui dans la catégorie Moto2 dont il occupe la cinquième place, avait signé un contrat avec le constructeur en début d'année, à une époque où son transfert semblait devoir se faire sur une moto de 2025 et au sein du team Pramac. La constitution très mouvementée des effectifs de Ducati dans les mois qui ont suivi a changé la donne, puisque l'équipe dirigée par Paolo Campinoti a fini par se lier à Yamaha après que Borgo Panigale a choisi Marc Márquez pour seconder Pecco Bagnaia dans son équipe d'usine, provoquant frustration et agacement chez ses meilleurs alliés et certains de ses pilotes actuels.

L'équipe VR46 va récupérer le statut de premier partenaire qui était tenu par Pramac et recevra une GP25 qui sera confiée à Fabio Di Giannantonio. Aldeguer aurait pu rejoindre ce stand en remplacement de Marco Bezzecchi, cependant VR46 a préféré opter pour son pilote maison Franco Morbidelli, dont l'arrivée a été annoncée en Autriche, sur une GP24. Quant au team Gresini, il avait déjà prolongé Álex Márquez et il apparaissait donc évident désormais qu'il allait compléter son duo par Aldeguer.

"Je suis très heureux de rejoindre la famille Gresini", commente le jeune pilote. "C'est une opportunité incroyable de pouvoir faire mes débuts en MotoGP au sein de cette équipe fantastique, dans laquelle de grands pilotes ont couru, et avec la meilleure moto de la grille. J'espère m'adapter rapidement à la GP24, il faudra avancer pas à pas, mais j'ai vraiment hâte d'être à Valence pour le premier test [en vue de] l'année prochaine. Merci à Nadia et Gigi pour leur confiance, je la leur rendrai."

Né en 2005 à Murcie, Aldeguer dispute sa troisième saison complète en Moto2, où il a déjà gagné sept fois et fait troisième au championnat l'an dernier. C'est par cette performance, avec notamment quatre victoires d'affilée venues clore la saison, qu'il a séduit Ducati il y a quelques mois, s'assurant de la première place réservée à un rookie sur la grille MotoGP 2025.

Gresini prolonge avec Ducati

Comme nous l'annoncions en début de mois, Aldeguer fera son arrivée encadré par le staff technique qui opère aujourd'hui avec Marc Márquez, à commencer par Frankie Carchedi, son ingénieur. Il pilotera une version 2024 de la Desmosedici pour prendre ses marques, mais dispose d'un contrat de deux ans à la fois avec Ducati et avec Gresini, qui ont eux-mêmes profité de cette annonce pour prolonger leur accord mutuel jusqu'en 2026 inclus.

Gigi Dall'Igna et Nadia Padovani ont signé un nouveau contrat en même temps que celui de Fermín Aldeguer. Photo de: Team Gresini

"La famille est le concept sur lequel repose notre équipe et, d'une manière générale, notre histoire dans le Championnat du monde", souligne Nadia Padovani, patronne de l'équipe. "C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir l'un des jeunes les plus prometteurs du championnat et il sera de notre devoir de le protéger et de le faire grandir jusqu'à ce qu'il atteigne les résultats qui nous ont toujours distingués. Il sera avec nous pour les deux prochaines saisons et Ducati restera également dans notre stand au moins jusqu'en 2026, nous sommes donc doublement heureux."

"Nous sommes vraiment heureux de pouvoir poursuivre notre collaboration avec la famille Gresini jusqu'en 2026", réagit Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "L'équipe dirigée par Nadia a réussi à atteindre des objectifs importants ces dernières années, démontrant toute sa force et son professionnalisme. L'équipe Gresini Racing a également réussi à mener différents pilotes au succès, y compris certains qui étaient très jeunes. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il s'agit de la structure idéale pour accueillir Fermín Aldeguer et l'accompagner dans ses débuts en MotoGP. Je remercie à nouveau Nadia et toute la famille Gresini. Nous avons hâte de vivre ensemble d'autres émotions importantes."

À ce jour, deux rookies figurent parmi les effectifs annoncés en MotoGP pour la saison prochaine. Le Japonais Ai Ogura a en effet été recruté par le team Trackhouse pour piloter une Aprilia. Le Thaïlandais Somkiat Chantra est quant à lui pressenti chez LCR Honda et plusieurs noms de pilotes Moto2 ont circulé au sujet du team Pramac, avant toutefois une évolution semblant finalement écarter les chances de Sergio García (actuel leader du Moto2) ou Alonso López pour le moment.

La grille MotoGP 2025

Équipe Pilotes Ducati Corse Pecco Bagnaia Marc Márquez KTM Factory Racing Brad Binder Pedro Acosta Aprilia Racing Team Jorge Martín Marco Bezzecchi Yamaha Factory Fabio Quartararo Álex Rins Repsol Honda Joan Mir Luca Marini Pramac Yamaha Miguel Oliveira* Jack Miller* LCR Honda Johann Zarco Somkiat Chantra* Takaaki Nakagami* Gresini Racing Álex Márquez Fermín Aldeguer VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio Franco Morbidelli Trackhouse Racing Raúl Fernández Ai Ogura KTM Tech3 Enea Bastianini Maverick Viñales

*Pilotes pressentis