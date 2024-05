Aleix Espargaró va donner une conférence de presse spéciale

À la veille des premiers essais du GP de Catalogne, le programme de la journée média qui se tient à Barcelone a été retouché. Une conférence de presse spéciale est venue s'ajouter au plan initial : elle se tiendra à 15h15 cet après-midi et concernera le pilote Aprilia Aleix Espargaró.

Les conférences de ce type sont généralement annonciatrices de nouvelles importantes concernant l'avenir d'un pilote, aussi il y a fort à parier qu'Aleix Espargaró, qui aura bientôt 35 ans, a choisi son épreuve maison pour officialiser sa décision de prendre sa retraite.

L'idée lui trotte dans la tête depuis plusieurs années et, alors qu'il est sous contrat jusqu'à la fin de cette saison, il avait indiqué qu'il prendrait une décision durant la première partie du championnat. Le marché des transferts l'y pousse également, Aprilia étant devenue une destination de grand intérêt pour plusieurs top pilotes de la grille.

Vétéran du MotoGP, Aleix Espargaró est arrivé dans la catégorie reine dans le courant de la saison 2009 avant de s'y stabiliser en tant que titulaire à partir de 2012. Le Grand Prix qui se tiendra cette semaine à Barcelone sera le 327e de sa carrière mondiale, ses débuts remontant au GP de Valence 2004, qu'il avait disputé dans la catégorie 125cc.

Longtemps, la victoire lui a échappé, et puis Espargaró a fini par ouvrir son compteur il y a deux ans, en Argentine. L'an dernier, il a dominé le GP de Catalogne en y remportant à la fois le sprint et la course principale. Il vit une saison 2024 pour le moment plus avare en satisfactions et occupe la huitième place du championnat alors que son coéquipier Maverick Viñales a connu à son tour le succès avec Aprilia.