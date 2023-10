Aleix Espargaró se décidera sur son avenir début 2024

Pol Espargaró n'occupera plus de poste fixe sur la grille de départ l'an prochain, KTM ayant décidé d'attribuer sa place chez Tech3 à Pedro Acosta, même s'il pourrait encore faire plusieurs apparitions en wild-card. Aleix Espargaró sera donc le seul représentant de la fratrie à un poste de titulaire en 2024, mais cela pourrait ne pas durer longtemps.

Le pilote Aprilia, âgé de 34 ans depuis cet été, est devenu le vétéran de la grille avec la retraite d'Andrea Dovizioso il y a un an et envisage déjà la suite qu'il va donner à sa carrière. "Quand je prendrai ma retraite, dans un an ou l'année suivante, je serai pilote d'essais, et je vous promets que si je le sens, je me battrai pour la victoire jusqu'à mes 42 ans", expliquait-il à Misano en référence à Valentino Rossi ainsi qu'à Dani Pedrosa, très performant pour son apparition en wild-card le mois dernier, à près de 38 ans.

Même s'il sait déjà à quoi ressemblera le prochain chapitre de sa carrière, Espargaró n'a pas décidé quand il l'entamera. Comme la majeure partie des pilotes, son contrat court jusqu'à la fin de la saison prochaine, qui pourrait donc être sa dernière en MotoGP. Il compte prendre sa décision au début de l'année 2024.

"Pour le moment, je sens que je suis rapide, je prends du plaisir", a-t-il souligné en réponse à une question de Motorsport.com. "Je suis cinquième du championnat, ça veut dire que je suis rapide donc tant que je le suis, je ne veux pas trop y réfléchir. Il faut attendre, je veux bien finir cette saison et il faudra que je prenne une décision au début de la saison prochaine. Pour le moment, je me sens bien, je prends du plaisir."

Ce plaisir pourrait cependant être mis à mal par le rythme infernal adopté par le MotoGP, entre l'arrivée des courses sprint et l'allongement des saisons, avec un calendrier 2024 qui prévoit 22 week-ends de compétition. Avant même le premier sprint, Espargaró doutait de sa capacité à rester en MotoGP après 2024 avec un autant d'épreuves au programme et il a récemment confirmé qu'il aimerait disputer "moins de courses."

Selon le Catalan, la cadence actuelle du championnat est difficilement supportable : "C'est trop mais pas pour moi, pour tout le monde. En fait, les plus mécontents sont les jeunes pilotes parce que le niveau de stress, le niveau de blessures est trop élevé selon moi avec un tel calendrier."

Propos recueillis par Jamie Klein