Aleix Espargaró ne se voit plus en MotoGP après 2024

Aleix Espargaró s'apprête à entamer la saison 2023 avec le statut de vétéran du MotoGP, la retraite d'Andrea Dovizioso en cours d'année dernière et la fin du remplacement de ce dernier par Cal Crutchlow faisant désormais de lui le pilote le plus âgé de la catégorie.

La question d'un éventuel arrêt de sa carrière s'est posée l'an passé, lorsqu'Aprilia a tardé à renouveler son contrat. Alors qu'il réalisait sa meilleure saison jusqu'alors et se battait pour le titre, l'Espagnol a envisagé cette possibilité, estimant avoir enfin atteint son objectif. Il faut dire que le succès aura mis du temps à arriver, mais l'expérience lui a justement permis de pleinement l'apprécier et d'accepter l'idée d'y mettre bientôt un terme.

Finalement reconduit par le constructeur italien, le pilote de 33 ans ne se voit pour autant pas continuer encore une décennie, à l'image de Valentino Rossi qui a pris sa retraite à 42 ans, et pourrait entamer son avant-dernière saison en MotoGP. "Pour le moment, je ne me vois pas en MotoGP au-delà de 2024", a-t-il confié au site allemand Motorsport-Magazin. "Ce que Valentino a fait est formidable, mais je ne pense pas que j'aurai la force de le faire. On verra comment je me sentirai en 2024."

La raison principale évoquée par Espargaró est le rythme très intense provoqué par les nouveautés du calendrier, qui ne cesse de s'allonger et s'étendre hors Europe, et du format mis en place avec l'instauration des courses sprint. Si celles-ci seront de moitié plus courtes que les courses du dimanche, le nombre total d'épreuves s'élèvera à 42 et les pilotes enchaîneront les Grands Prix hors Europe durant deux mois en fin de saison.

Une situation qui inquiète l'Espagnol, marié et père de deux enfants, et pour qui l'éloignement sera particulièrement dur à vivre. S'il a déjà prévu de faire venir sa famille sur certaines courses, il maintient le fait que le rythme sera de plus en plus difficile à tenir avec les années.

"Je pense quand même qu'avec le calendrier actuel et l'introduction des courses sprint, il sera difficile de dépasser l'âge de 35 ans, surtout au niveau du mental. Par exemple, le calendrier 2023 est fou, surtout la dernière partie de la saison. On va passer beaucoup de temps loin de chez nous et quand on a moins de 25 ans, c’est plus facile", a-t-il ajouté.