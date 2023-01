Ramón Forcada devient team manager en MotoE

Charger le lecteur audio

Son départ de la catégorie MotoGP avait ému, mais Ramón Forcada va bel et bien rester dans le paddock cette saison. L'ingénieur espagnol, âgé de 65 ans, a en effet été annoncé comme le nouveau team manager de l'équipe RNF dans le championnat MotoE.

Malgré trois décennies d'expérience en Grand Prix et un palmarès à en faire pâlir plus d'un, Forcada a été la victime collatérale de l'instabilité des pilotes dans le groupe Yamaha ces deux dernières années. Associé à Franco Morbidelli depuis 2019, il n'avait en effet pas pu suivre l'Italien lors de son transfert inattendu du team SRT Petronas à l'équipe d'usine, ayant fait suite à la rupture de contrat de Maverick Viñales à l'été 2021. Ensuite placé aux côtés d'Andrea Dovizioso dans l'équipe RNF, il a vu sa saison interrompue lorsque le #04 a stoppé son engagement après le Grand Prix de Saint-Marin l'an dernier. Cal Crutchlow, appelé à le remplacer, a en effet poursuivi son travail auprès de l'ingénieur avec lequel il travaille habituellement dans le test team.

"Nous sommes ravis qu'il nous rejoigne à nouveau, avec ce nouveau rôle en MotoE", se félicite Razlan Razali, propriétaire et team principal de RNF. "Ramón est très expérimenté, méticuleux et précis dans tout ce qu'il fait et nous lui faisons totalement confiance et croyons en lui pour gérer le team MotoE."

"Je suis très excité de relever ce challenge de l'électrique !" commente pour sa part Ramón Forcada, que l'on a aussi pu voir impliqué en Moto3 lors du dernier Grand Prix de 2022, prêt à transmettre son expérience à de jeunes pilotes espagnols. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi qui s'ouvre à lui. "Nous montons en somme une nouvelle équipe et travailler dans une nouvelle catégorie est super intéressant pour moi, comme ça va l'être pour tout le plateau de changer de constructeur."

Le championnat électrique organisé par la Dorna et bénéficiant du statut de Coupe du monde passe en effet à une fourniture de motos par Ducati, qui prend cette année le relais de Energica et débute dans le domaine. Pour sa cinquième année d'existence, le MotoE change également de format, avec désormais des courses systématiquement organisées le samedi pour laisser la place à des activités promotionnelles le dimanche.

La saison de MotoE débutera au Mans à la mi-mai, en marge du Grand Prix de France. Les autres manches auront lieu au Mugello, au Sachsenring, à Assen, à Silverstone, au Red Bull Ring, à Barcelone et enfin à Misano pour une finale en septembre.