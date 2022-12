Fin technicien et pédagogue : Ramón Forcada vu par ses anciens pilotes

Charger le lecteur audio

Les caméras du MotoGP tendent à être aimantées par les stars du championnat, braquées en permanence sur cette vingtaine de pilotes qui se partagent l'honneur de dompter les motos les plus fascinantes au monde. Mais en coulisses, leurs prouesses sont rendues possibles par les hommes et les femmes qui forment les équipes techniques, une véritable fourmilière dans laquelle quelques rares personnalités ressortent.

Parmi les techniciens les plus réputés se trouve Ramón Forcada, 65 ans et plus de trois décennies passées dans ce microcosme, où il a côtoyé quelques grands champions. Son absence entre les Grands Prix d'Aragón et de Malaisie, après la retraite anticipée d'Andrea Dovizioso qu'il accompagnait cette année, aura été un moment étrange pour le championnat, privé de l'emblématique ingénieur pour la première fois depuis 539 courses.

Forcada a par la suite repassé les portes du paddock à Valence pour y épauler un jeune pilote disposant d'une wild-card, David Almansa. Des retrouvailles ponctuelles, fruit d'un accord avec le team Finetwork à travers lequel il entend transmettre son expérience à des étoiles montantes de la discipline, l'équipe étant engagée en JuniorGP, une discipline qui possède l'appellation de Championnat du monde et aligne des 250cc quatre-temps pour des pilotes de 15 à 24 ans.

Et dire que le premier titre pilotes auquel il a contribué remonte à 1989 ! Il disputait à l'époque sa première saison dans le Championnat du monde et travaillait aux côtés d'Álex Crivillé dans la catégorie 125cc. Par la suite, on a vu Ramón Forcada associé à de nombreux autres pilotes de renom, à l'instar de John Kocinski, Alex Barros, Carlos Checa ou encore Casey Stoner, qui a rejoint la catégorie MotoGP à ses côtés en 2006 et chez qui il a vu un phénomène en devenir. Initialement formé aux côtés d'Antonio Cobas, l'un des ingénieurs historiques les plus notables de la course moto, il était alors devenu l'une des références chez Honda, mais allait bientôt rejoindre Yamaha pour une seconde partie de carrière non moins réussie.

Ramón Forcada a vu éclore Casey Stoner en MotoGP

Car dès 2008, le technicien né en Catalogne a été associé à un autre rookie prêt à laisser une trace indélébile en MotoGP : Jorge Lorenzo. Ils allaient rester ensemble jusqu'en 2016, remportant 44 victoires et trois titres, formant l'un des binômes les plus iconiques des Grands Prix modernes. N'ayant pu suivre son pilote chez Ducati en 2017, Forcada a conservé sa place chez Yamaha pour accueillir son remplaçant avec une grande partie de l'équipe technique ayant accompagné les succès du Majorquin. Las, malgré sa victoire dès sa première course au guidon de la M1, la mayonnaise a eu du mal à prendre avec Maverick Viñales et au bout de deux ans, l'ingénieur était remplacé et conduit par Yamaha dans son équipe satellite.

C'était le début d'un autre partenariat auréolé de succès avec Franco Morbidelli, à qui il a patiemment transmis son savoir-faire jusqu'à l'aider à atteindre la deuxième place du championnat en 2020. Lorsque l'Italien a été écarté par une blessure puis promu dans l'équipe officielle Yamaha, l'an dernier, Forcada a accueilli ses remplaçants dans le team Petronas − les néophytes Garrett Gerloff et Jake Dixon, et le revenant Cal Crutchlow − et son successeur Andrea Dovizioso. Morbidelli, lui, a fait ses débuts dans le team d'usine aux côtés de Silvano Galbusera (responsable technique de Valentino Rossi entre 2014 et 2019 et aujourd'hui en charge de l'équipe de test) avant d'entamer une nouvelle relation de travail avec Patrick Primmer, un ancien d'Öhlins. Cette année, lorsque chacun a repris une place stable, Forcada est resté aux côtés de Dovizioso, mais s'est vu contraint de céder sa place à Galbusera quand Crutchlow a succédé au pilote italien à partir d'Aragón.

Franco Morbidelli a pu compter sur l'expertise de Ramón Forcada chez Petronas

Après un tel parcours, Ramón Forcada s'est construit une réelle aura en tant que responsable technique, au point que l'on puisse regretter que le statut honorifique de "légende" ne soit décerné qu'à des pilotes. Pour Franco Morbidelli, c'est bien simple : "Ramón a été le meilleur chef mécanicien de l'Histoire". S'il a clos ce chapitre une fois associé à son nouvel ingénieur, le pilote italien n'en reste pas moins attaché à celui qui lui a permis de remonter la pente après une saison 2019 compliquée, durant laquelle il a manqué de confiance en lui dans l'ombre de Fabio Quartararo. Il décrit "un chef mécanicien très compétent [mais] aussi une très bonne personne" avec laquelle il s'est très bien entendu et voit en lui "un personnage très important dans ce paddock, un personnage qui peut énormément apprendre à beaucoup de personnes".

Ce n'est pas Jorge Lorenzo qui dira le contraire. "Pour moi, Ramón est une personne très intelligente, avec beaucoup de caractère et de personnalité. En ce qui concerne les suspensions, à mon avis, il était le meilleur", affirme le champion espagnol quand Motorsport.com lui demande de parler de son ancien acolyte. Indéniablement l'un des techniciens les plus admirés et respectés sur les circuits, Forcada a laissé un souvenir impérissable à l'ensemble de ses pilotes, et particulièrement bien sûr à l'Espagnol, avec qui il a passé neuf ans.

"C'est quelqu'un qui avait beaucoup de ressources. Il avait tellement d'expérience et d'intelligence, il trouvait toujours une solution pour tout. C'était parfois même trop", suggère Lorenzo, "car je me souviens qu'il m'arrivait de lui parler d'un problème et qu'il essayait de changer la moto, mais à certains moments de ma carrière, on a dû arrêter un peu cette dynamique. Mais en général, et surtout en ce qui concerne les suspensions, c'était un crack ! L'un des meilleurs techniciens espagnols de l'Histoire."

Ramón Forcada était aux côtés de Jorge Lorenzo dès ses débuts en MotoGP en 2008 et pour ses trois titres dans la catégorie

Son successeur, Maverick Viñales, a connu une relation bien plus mouvementée avec le responsable technique, au point de souhaiter le remplacer au bout de deux ans alors qu'il était en quête du bon équilibre dans son groupe de travail, d'une "complicité" plus que de compétences techniques. Pourtant, il ne demeure aujourd'hui aucune animosité entre les deux hommes, qui ont partagé quatre victoires sur un total de 12 podiums en 36 courses, et atteint la troisième et la quatrième places du championnat.

"Pour moi, Ramón est l'un des trois meilleurs techniciens de ce paddock", estime Viñales avec le recul. "La période que j'ai passée avec Ramón m'a beaucoup appris, surtout en termes de réglages. Il m'expliquait très bien les détails de la moto, il me faisait comprendre comment fonctionnait la Yamaha. Je crois que Ramón peut être très important pour un pilote qui débute, un jeune pilote qui se projette."

"Il y a trois ou quatre circuits où Ramón était capable de faire quelque chose dans les réglages de la moto qui était spectaculaire. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était incroyable ! Au Mans, je me souviens qu'il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il allait s'occuper des réglages, et on avait filé comme un avion. Ramón sait beaucoup de choses, il a beaucoup d'expérience."

Si leur partenariat a pris fin dans une certaine tension, Forcada n'a pas lui non plus gardé de ressentiment à l'égard de Viñales, chez qui il a reconnu une force de caractère qui finalement lui ressemblait beaucoup. "De mon point de vue, toutes les personnes, et pas seulement Viñales, qui sont capables de renoncer à quelque chose car ça ne leur plaît pas, comme l'a fait par exemple Casey Stoner à l'époque, ça me plaît et ça me semble parfait", décrivait le technicien auprès de l'édition espagnole de Motorsport.com il y a quelques mois, pour décrire le choix fait par le pilote de Roses en 2021 de rompre son contrat avec Yamaha.

Maverick Viñales et Ramón Forcada ont partagé quatre victoires en deux ans

Si tous aujourd'hui décrivent un technicien hors pair doté d'une expérience incomparable dont ils ont pu profiter à un stade précoce de leur carrière, pour puiser chez lui les enseignements précieux que peuvent rechercher des champions en devenir, Carlos Checa a connu Ramón Forcada bien plus tôt. Associés dès 1995 en 250cc, les deux hommes ont ensuite continué à travailler ensemble durant leurs deux premières années dans la catégorie reine, avec la Honda du team de Sito Pons. Curieusement, ils se sont retrouvés en 2007 pour la dernière saison de titulaire de Checa en MotoGP, toujours avec une Honda satellite, celle du team LCR. "C'est précisément le fait que Ramón soit là qui m'a fait accepter l'offre, et le fait qu'il y ait un très bon groupe de mécaniciens, que je connaissais", nous explique Checa.

"Quand il a commencé, Ramón était très fermé techniquement, mais il a su évoluer et beaucoup travailler", observe l'ancien pilote aujourd'hui âgé de 50 ans. "La dernière année, j'ai vu un technicien qui savait parfaitement travailler avec le pilote. Ramón savait très bien comment canaliser les émotions et les sensations des pilotes pour les interpréter et les appliquer à la partie technique. Et c'est la clé pour un ingénieur, car c'est un sport très technologique mais aussi très émotionnel, et sa capacité à fusionner ces deux aspects est ce qui fait de Ramón quelqu'un de spécial."

"L'une des meilleures caractéristiques de Ramón est qu'il savait comprendre le pilote, le motiver, l'emmener avec lui, tout en restant toujours strict et rigide dans sa méthode, sans procéder à des changements pour faire plaisir au pilote. Il a toujours été capable de maintenir la ligne de travail et cela a fait de lui un technicien très performant", ajoute Carlos Checa. "C'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler de tout et de n'importe quelle période d'un point de vue technique, il a d'énormes connaissances. Forcada est, sans aucun doute, l'un des grands connaisseurs du monde de la moto."

Malgré la richesse de son expérience et une motivation qui semble toujours intacte pour faire son métier, Ramón Forcada n'aura pas de place dans les stands MotoGP en 2023, et c'est assurément tout un pan de la course moto moderne qui s'en va avec lui.

Ramón Forcada avec Carlos Checa en 2007 dans le box du team LCR