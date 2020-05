Morbidelli est plus rapide qu'il ne l'a montré, selon son ingénieur

Franco Morbidelli vaut mieux qu'une dixième place au championnat. C'est son ingénieur qui le dit, l'expérimenté et respecté Ramon Forcada, célèbre notamment pour avoir accompagné Jorge Lorenzo durant ses trois titres MotoGP. Passé au team Petronas après une mésentente avec Maverick Viñales, qu'il a épaulé lorsque celui-ci a remplacé le #99 chez Yamaha, Forcada a été placé en 2019 aux côtés de Morbidelli, considéré comme le chef de file de l'équipe malaisienne. Seulement, contre toute attente, Fabio Quartararo a pris le dessus et créé la surprise au détriment de son coéquipier, pourtant plus expérimenté.

Bien qu'estimant que les performances de son pilote en 2019 "ne sont pas mauvaises", l'ingénieur concède qu'elles ont été "un peu éclipsées par les résultats obtenus par Fabio [Quartararo]". Qualifié en deuxième position à Jerez lorsque son coéquipier décrochait sa première pole position, Morbidelli a retrouvé plusieurs fois la première ligne de la grille de départ mais n'a jamais réussi à accrocher le podium, alors que le Français flirtait de plus en plus avec la victoire. Des débuts tonitruants pour un Quartararo décomplexé, là où Morbidelli cherchait pas à pas à comprendre la Yamaha après une saison au guidon d'une Honda notoirement complexe.

Dixième du championnat, grâce notamment à quatre arrivées dans le top 5 : les résultats obtenus par Morbidelli ne correspondent "pas [à] ce qu'il peut faire de mieux", selon Forcada. "Il peut s'améliorer", assure-t-il dans le podcast officiel du MotoGP. "Vu de l'intérieur, c'est un pilote plus rapide que ne le montrent les résultats qu'il a obtenus."

Voir en vidéo : La saison 2019 de Fabio Quartararo

Très calme en apparence, Franco Morbidelli masque le stress qu'il ressent et il a, selon son bras droit, bel et bien subi la pression aux côtés de celui qui a remporté les titres de meilleur débutant et de meilleur pilote indépendant. "Franco n'a pas externalisé la pression, mais l'a clairement ressentie", assure Ramon Forcada. "Le fait est que c'était inattendu, car si l'on va dans une équipe et que l'on a pour coéquipier un pilote dont on sait qu'il est Champion du monde, alors on arrive en étant préparé, mais quand cela se produit sans qu'on l'ait prévu, le choc est évidemment plus grand."

Franco Morbidelli n'a eu aucun mal à féliciter son coéquipier pour ses performances, estimant qu'il a "amplement mérité" la Yamaha officielle qui lui est confiée pour cette année et l'accession au team factory acquise pour 2021. Mais il a surtout affirmé sa volonté de continuer à travailler pour prouver que lui aussi mérite une bonne place, prêt à mettre en pratique les enseignements de cette rude saison 2019 alors qu'il met un point d'honneur à consolider chaque acquis sans brûler les étapes.

"C'est un gars qui travaille comme un fou. Ce qu'il faut, c'est qu'il doit croire qu'il est beaucoup plus rapide, croire qu'il peut obtenir les résultats qu'il mérite", assure Ramon Forcada. Un conseil que le pilote italien tentera assurément de suivre, lui qui a déjà réussi à progresser en cours de saison lorsqu'il a compris que la version de la M1 que lui avait concoctée son chef mécanicien en début d'année aurait dû être conservée au lieu de tenter des modifications qui l'ont peu à peu dégradée. Conscient qu'il lui fallait en quelque sort désapprendre ce que lui avait enseigné la Honda en 2018, il a montré pendant l'hiver des signaux positifs qui poussent Petronas à vouloir le garder et en faire un leader même si Valentino Rossi devait rejoindre l'équipe.