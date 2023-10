Álex Márquez "plus rapide" que les leaders quand il est tombé

Álex Márquez a peut-être laissé échapper une chance de se battre pour la victoire à Buriram, en chutant alors qu'il occupait la troisième place. Parti septième, le pilote Gresini a effacé Marco Bezzecchi au départ, doublé Pecco Bagnaia dans le premier tour puis pris l'avantage sur Aleix Espargaró et Luca Marini. Alors troisième, il a perdu le contrôle de sa Ducati et a abandonné.

"Une chute douloureuse parce que j'ai pu prendre un bon départ, faire de bons premiers tours", a expliqué Márquez, qui a payé un excès d'agressivité au moment de sa chute : "Dans ce virage, j'ai peut-être essayé de raccourcir un peu la trajectoire. Je pensais déjà à attaquer Binder au virage 12. J'ai juste attaqué un peu plus, j'étais trop à l'intérieur et c'était glissant. C'est comme ça. Je suis désolé pour l'équipe parce que la moto était très bonne."

L'abandon d'Álex Márquez n'a pas permis de voir ce qui aurait été possible avec le pneu medium à l'arrière, qu'il a été le seul à choisir, le reste du plateau se montrant plus prudent en préférant le dur. L'Espagnol était au contact des deux leaders, Jorge Martín et Brad Binder, et espérait lutter avec eux.

"Je ne sais pas ce qu'il se serait passé avec le pneu arrière à la fin mais sur le moment, j'étais un peu plus rapide qu'eux", a assuré Márquez, qui ne sentait pas de dégradation particulière : "J'ai essayé de gérer le pneu pendant mes 11 tours. Je me sentais vraiment bien sur la moto et je pense que le choix de pneu était le bon à l'arrière. C'est celui avec lequel j'avais fait le plus de tours pendant les essais, avec lequel j'avais le plus d'informations. L'électronique convenait aussi un peu mieux à ce pneu et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je me sentais vraiment bien."

Le début de course collait parfaitement aux attentes de Márquez, qui comptait sur l'avantage de sa gomme plus tendre pour réaliser plusieurs dépassements en début d'épreuve et voulait se montrer plus prudent dans la deuxième partie de l'épreuve : "Ma stratégie, surtout en partant septième avec le medium, était d'avoir un petit avantage sur les autres dans les dix premiers tours pour prendre la position. Au moment [de la chute], je commençais à gérer le pneu."

Márquez était certain que sa gomme tiendrait jusqu'à la fin de l'épreuve : "J'avais vu qu'après le dixième tour, le pneu arrière tenait vraiment, vraiment bien. Selon les informations de Michelin, la dégradation était vraiment similaire. J'avais plus de sensations avec ce pneu, un meilleur turning, donc j'ai fait ce choix. C'est comme ça, j'ai fait une erreur donc on ne saura jamais ce qu'il se serait passé dans les dix derniers tours."

"J'avais déjà fait 24 tours avec ce pneu pendant les essais et il était assez bon", a souligné Márquez. "C'est pour ça que ce n'était pas fou de le choisir, c'était le bon [pneu]. Gigi [Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse] m'a dit 'si tu crois en ce pneu, tu peux faire la course avec.' Ce n'était pas comme en Australie où c'était fou de prendre le tendre. On avait tout mais on n'a pas converti l'opportunité."

Malgré son abandon, Álex Márquez peut retenir du positif de son GP de Thaïlande, un mois à peine après ses fractures aux côtes en Inde. Absent en Inde et contraint au forfait tardivement en Indonésie, il a fait son retour en Australie, il y a une semaine, et a senti une amélioration en Thaïlande.

"C'était peut-être l'un de nos meilleurs week-ends mais je suis également très content du week-end que l'on a fait parce qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. En Australie, je souffrais des côtes, etc. On ne savait pas si on pourrait faire la course longue et c'était possible. Je me sentais mieux. Cette semaine chez moi sera essentielle pour retrouver une bonne condition physique. On a la vitesse donc c'est sûr que la constance viendra."