Binder : "Mon équipe mérite une victoire et je vais la lui donner"

Brad Binder a sans aucun doute été l'un des plus grands protagonistes du Grand Prix MotoGP de Thaïlande, dimanche. Le Sud-Africain a pris un bon départ samedi, confirmant le bon niveau de KTM aux essais avec une deuxième place lors du Sprint. Un avertissant du fait que, malgré le rythme fantastique de Jorge Martín, il pourrait être un prétendant à la victoire, dimanche.

Et c'est bel et bien ce qui s'est passé. La #33 a su attendre son heure, gérant les pneus derrière un Martín leader prudent, qui économisait lui aussi ses pneus. L'Espagnol a un moment semblé peiner en fin de course, ce dont Binder a immédiatement profité pour l'attaquer et le dépasser dans un beau duel. Mais le pilote Pramac n'a pas dit son dernier mot et est parvenu à s'imposer dans l'avant-dernier tour. Binder, également à la lutte avec un Bagnaia qui croyait encore en la victoire, a franchi la ligne d'arrivée deuxième, mais a été pénalisé immédiatement pour avoir roulé sur le vert à l'extérieur d'un vibreur dans le tout dernier tour. Cela lui a valu la perte d'une position c'est donc de la troisième place, derrière Pecco Bagnaia, que le pilote KTM a dû se contenter après avoir fait le spectacle.

Il ne s'agit malheureusement pas de la première fois que Binder perd des points pour son comportement en piste. On se souvient qu'à Assen, le Sud-Africain avait perdu les deux podiums des deux courses du week-end pour la même raison. Il avait alors déclaré avoir "l'air d'un idiot."

Néanmoins, le pilote de Potchefstroom ne peut qu'être satisfait de la course et de sa position finale, même s'il admet que son objectif était de gagner.

"La journée a été difficile", commente-t-il au micro du MotoGP. "Jorge a eu un très bon rythme tout au long de la course. J'ai bien géré le pneu et j'ai essayé de rester proche de lui et d'économiser la gomme, mais la température à l'avant augmentait beaucoup. Quand j'ai vu l'opportunité, j'ai essayé de le passer. Malheureusement, juste après cela, j'ai eu beaucoup de perte de gomme à l'arrière, ce qui a rendu les choses difficiles pour moi. Je voulais aller chercher la victoire."

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'était rendu compte immédiatement qu'il avait dépassé les limites dans le virage 4 du dernier tour, Binder a admis : "Oui, je m'en suis rendu compte. Quand je suis entré dans le virage, ça s'est refermé devant moi… C'était soit quitter la piste, soit sortir complètement, alors j'ai pris la bonne décision."

"Je veux gagner, c'est mon objectif. Cela fait longtemps que je n'ai pas gagné", constate celui dont le dernier succès en course longue remonte au GP d'Autriche 2021. Je sais que nous sommes proches : il nous faut la dernière marche et nous y arriverons. Mon équipe travaille dur depuis longtemps. Ils méritent une victoire et je vais la lui donner", a-t-il promis.

Au championnat du monde des pilotes, Binder est seul au monde et conserve la quatrième place, 61 points derrière Marco Bezzecchi et 51 points devant Aleix Espargaró.

