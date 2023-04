Álex Márquez a chuté après avoir vomi dans son casque

Charger le lecteur audio

Álex Márquez était une nouvelle fois dans le bon rythme samedi à Austin mais, malade, il n'a pas pu sauver le moindre point en course sprint. En qualifications, il a lutté avec le futur poleman Pecco Bagnaia mais a été privé d'une dernière tentative en raison d'une chute et a dû se contenter de la quatrième place sur la grille de départ.

Bagnaia faisait quand même de Márquez son principal rival pour la course sprint et si l'intéressé n'a jamais pu lutter pour les toutes premières places, il est néanmoins resté au contact des leaders. Septième en début d'épreuve, le #73 a gagné deux positions en profitant des soucis de Johann Zarco puis de la chute de Fabio Quartararo. Alors cinquième et dans la roue de Jorge Martín, troisième sous le drapeau à damier, Márquez est tombé au virage 12, perdant toute chance de point.

Gresini a dans un premier temps annoncé que son pilote ne viendrait pas à la rencontre des journalistes, faisant craindre une nouvelle blessure après celles qui ont émaillé les week-ends du Portugal et de l'Argentine, mais Márquez préférait simplement rester au repos après avoir été malade pendant la course, ce qui a causé sa chute.

"Je me sentais bien au niveau des performances en course, et malgré une chute en qualifications on avait quand même la confiance et un bon rythme", a noté l'Espagnol. "Malheureusement, je ne me sentais pas bien physiquement et j'ai même vomi en freinant au virage 12, et je suis tombé. Je me suis 'libéré' après la course et maintenant je me sens plutôt bien, et prêt à me rattraper [dans la course principale]."

Álex Márquez n'est pas le seul pilote malade ce week-end à Austin puisque Jorge Martín est arrivé au Texas fiévreux et affaibli physiquement. Surpris d'avoir réalisé le meilleur temps dans ces conditions vendredi, le pilote Pramac a encore su surmonter ses difficultés en course sprint en prenant la troisième place, alors qu'il s'élançait de la 12e position sur la grille après être tombé deux fois en Q2.