Bagnaia s'attend à un Márquez très menaçant à la course sprint

Avant de réussir à décrocher la pole position et de signer au passage le nouveau record absolu de la piste, Pecco Bagnaia a passé la majeure partie de la Q2 du Grand Prix des Amériques à se battre contre Álex Márquez. Le duel entre les deux pilotes du groupe Ducati − l'un sur la version d'usine de 2023, l'autre sur celle de 2022 − est apparu évident dès les premiers instants, puisqu'ils ont commencé les qualifications en signant un chrono identique de 2'02"242 !

Une fois passés par les box pour chausser un pneu neuf, ces deux-là ont livré un étrange bal. Le pilote Gresini a voulu suivre le champion en titre à la sortie des stands, ce qui a poussé celui-ci à se garer quelques instants sur le côté pour laisser l'Espagnol filer sans lui. Il voulait éviter de lui servir de référence, mais il a finalement dû se lancer dans son deuxième run avec son rival dans sa roue. Il a toutefois coupé son effort, a ostensiblement ralenti et s'est écarté pour convaincre Márquez d'enfin partir sans lui.

Une fois ce moment de confusion passé, Bagnaia a décroché la pole en bouclant un tour record en 2'01"892. Márquez est quant à lui tombé et a reculé à la quatrième place. Il a néanmoins affiché un bon rythme pendant les essais, si bien que le #1 s'attend à ce qu'il soit à nouveau son plus grand rival lors de la course sprint de dix tours qui aura lieu cet après-midi (à 22h heure française).

"Je me sens bien. On a très bien travaillé et je suis content de ce qu'on a fait", a déclaré Pecco Bagnaia après les qualifications. "Ce matin, en Essais Libres, j'avais de bonnes sensations donc on peut être satisfaits. [Un temps de] 2'01, c'est vraiment un excellent chrono vu les bosses et le niveau de grip que l'on a, donc je suis content de ça aussi."

Revanchard après sa chute en Argentine, le pilote italien se sent bien préparé mais préfère rester prudent en vue des courses : "On verra. Je sais que la course sprint sera difficile parce qu'Álex Márquez a un rythme incroyable, proche du mien. Il sera assurément un gros rival."

Ce qu'ont dit les autres hommes de la première ligne

Troisième hier, Álex Rins a confirmé son excellent niveau ce week-end en prenant momentanément la pole à Austin. Il partira finalement de la deuxième place, très loin devant les autres Honda. Malgré les difficultés qu'il rencontre toujours avec sa RC213V, ses progrès, notamment dans le pilotage, se font indéniablement sentir.

"J'ai cru que j'avais la pole position jusqu'au drapeau à damier, quand j'ai regardé l'écran et que j'ai vu que Pecco était un peu plus rapide que moi", a expliqué le pilote LCR, qui n'avait plus été qualifié en première ligne depuis le GP du Portugal 2021. "Hier, j'ai déjà dit que je me sentais assez confiant. J'améliore petit à petit mon style sur la Honda et, honnêtement, aujourd'hui on a trouvé quelque chose dans le dernier secteur qui m'a aidé à être un peu plus rapide. La deuxième place pour la course sprint et aussi pour la course principale, c'est une très bonne position. Il faut continuer à avancer."

Les hommes de la première ligne : Álex Rins (2e), Pecco Bagnaia (en pole position) et Luca Marini (3e)

La troisième place sur la grille de départ sera occupée par Luca Marini sur la Ducati du team VR46. Le pilote italien, qui fait son retour en première ligne après près d'un an d'absence, assure pourtant qu'il a connu jusqu'ici une journée désastreuse, marquée par une grosse chute à la fin des essais libres, juste avant les qualifications.

"Malheureusement, ce matin ça a été un désastre. Apparemment, je veux tout compliquer et ne pas me faciliter les choses !" a commenté Luca Marini, ironique. "Je suis quand même revenu, même avec ma moto numéro un que je n'apprécie pas depuis Portimão. Ici aujourd'hui, ce n'était malgré tout pas si mal. J'ai pu faire un bon tour, pas parfait parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans le T2 et que j'ai failli tomber à nouveau dans le virage 10."

Leader hier des premiers essais, Marini va tenter de décrocher une nouvelle médaille à la course sprint, déjà troisième dans cet exercice en Argentine, voire de viser une première victoire. "Je suis vraiment content car il aurait été difficile de faire mieux aujourd'hui. Partir de la première ligne sera très important. Ça l'est encore plus cette saison, avec deux courses."

Le premier Français sur la grille sera Fabio Quartararo, qui s'est qualifié septième. "Ça a été des qualification difficiles", a admis le pilote Yamaha. "J'attendais un peu mieux de ma part. Il fallait essayer de tout réunir sur un seul tour et que je tire le maximum de mon potentiel. Mais ma position n'est pas si mauvaise malgré tout." Johann Zarco est quant à lui sorti leader de la Q1 avant de décrocher la neuvième place.