Essais 1 - Marini premier leader, devant les Français !

Troisième rendez-vous de la saison, le Grand Prix des Amériques s'est ouvert ce vendredi matin sur un circuit balayé par un fort vent d'ouest et sous un ciel couvert et menaçant. Mais le programme intense des week-ends ne laisse pas vraiment le temps d'observer les nuages, et les pilotes se sont, pour la plupart, précipités en piste pour ces 45 premières minutes d'essais.

Cela a été le cas de Franco Morbidelli en particulier, lui qui a été le premier à bondir lorsque le feu est passé au vert au bout de la pitlane. Le pilote Yamaha, qui sort d'un bon Grand Prix d'Argentine, sait qu'il n'a que quelques semaines pour convaincre Yamaha, alors que le constructeur a commencé à évaluer le très attractif Toprak Razgatlioglu pour potentiellement lui confier son guidon en 2024.

Deux des pilotes blessés lors des premiers Grands Prix font leur retour cette semaine : Joan Mir, qui avait été touché à la cheville et la tête en Argentine, et Miguel Oliveira, victime de l'accrochage très commenté avec Marc Márquez au Portugal, et qui a d'abord patienté dans son stand avant de lancer sa séance au bout d'environ un quart d'heure.

Le #93, lui, est absent. Une première pour celui qui a remporté sept des neuf Grands Prix disputés à Austin et qui pouvait assurément viser très haut cette année. Sa blessure à la main en a décidé autrement et il se tourne maintenant vers Jerez pour espérer faire son retour. En attendant, le nom de Márquez a malgré tout figuré au sommet de la feuille des temps, grâce à son frère Álex qui a pris les commandes de la séance au bout de quelques minutes.

Le pilote Gresini dominait avec un chrono de 2'04"222 après le premier tiers de ces essais. Ses poursuivants s'appelaient alors Pecco Bagnaia (Ducati) et Álex Rins (Honda). D'emblée dans le rythme lorsqu'il a pris la piste, Miguel Oliveira a placé son Aprilia devant les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo, qui se tenaient à cet instant dans un mouchoir de poche à une demi-seconde du leader.

Jack Miller était septième derrière ces hommes lorsqu'il est parti à la faute dans le virage 12, à une vingtaine de minutes de la conclusion de la séance. Une alerte minimale qui n'a pas empêché l'Australien de rejoindre son stand pour une très courte pause. Il ne fallait pas perdre de temps désormais, car c'est potentiellement un accès direct à la Q2 qui allait se jouer si jamais la pluie devait s'inviter cet après-midi...

Quartararo anime la fin de séance

Fabio Quartararo l'a bien compris car, au même moment, il a haussé le ton : chaussé d'un pneu neuf, il s'est d'abord hissé à la troisième place provisoire puis a pris les rênes en 2'04"201. Le Français a poursuivi son effort pour encore abaisser la marque en 2'04"125. Et il n'était pas le seul à tenter de chasser le chrono à cet instant, si bien que le top 10 a quelque peu évolué pour accueillir notamment Franco Morbidelli, Joan Mir ou Marco Bezzecchi, actuel leader du championnat.

Quasiment tous ont observé une courte pause avant de se lancer dans un dernier time attack pour les sept dernières minutes de la séance, et comme à l'accoutumée, il fallait désormais avoir les yeux partout pour voir les chronos tomber !

La première grosse attaque durant cette phase est venue de Maverick Viñales, passé de la 15e à la première place avec un gain de 1"2 grâce à une paire de pneus tendres. Álex Rins puis Jorge Martín ont amélioré leur chrono pour renforcer leur place derrière lui, puis à deux minutes du drapeau à damier, c'est Luca Marini qui s'est porté en tête en 2'03"806. Dans le même moment, son coéquipier Marco Bezzecchi tombait au virage 12 : une glissade préoccupante pour le vainqueur du GP d'Argentine puisqu'il occupait la 12e place et allait manquer de temps pour faire son retour dans le top 10.

D'autant que, devant, les temps ne cessaient de tomber. Quartararo et Marini ont encore amélioré la référence, alors que Martín, Márquez ou encore Zarco consolidaient leur place dans le premier groupe. Finalement, c'est à Luca Marini qu'est revenu le meilleur temps grâce à une ultime amélioration (2'03"250), devant les deux Français suivis d'Álex Márquez et Jack Miller.

Un peu plus loin, Pecco Bagnaia a réussi à sauver sa place dans le top 10 dans son avant-dernier tour. Cela l'a placé juste derrière Jorge Martín, qui est arrivé à Austin fiévreux mais a fait le job pendant cette séance. Maverick Viñales (Aprilia), Álex Rins (Honda) et Takaaki Nakagami (Honda) sont les derniers pré-qualifiés, une correction des temps après la séance ayant promu Rins au détriment de Brad Binda (KTM). D'autres ont encore bien du chemin à faire. C'est le cas en particulier d'Aleix Espargaró, seulement 18e !

On notera aussi que la séance s'est révélée quelque peu mouvementée pour Tech3, avec dès les premiers instants, une petite chute d'Augusto Fernández et le retour forcé au stand de Jonas Folger sitôt entré en piste, à cause d'un liquide s'échappant de sa KTM. Rappelons que l'Allemand fait son retour cette semaine, six ans après son dernier Grand Prix MotoGP, pour remplacer Pol Espargaró, lourdement accidenté au Portugal. Il a par la suite poursuivi son travail mais, après 12 tours bouclés, il est resté très distancé, à près de cinq secondes du leader de la séance.

Tous seront de retour en piste à 15h heure locale (22h heure française) pour une seconde séance d'une heure. C'est à son issue que l'on connaîtra les dix pilotes directement qualifiés pour la Q2.

