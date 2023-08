Álex Marquez et le choix "risqué" de Zarco : "Bonne chance !"

Johann Zarco a décidé de son avenir. Le double Champion du monde Moto2 va quitter la Ducati, la meilleure machine du plateau, pour celle qui est peut-être la moins bonne actuellement, la Honda, qu'il pilotera dans le team LCR. Ducati ne proposait qu'un an de contrat à Zarco, sans garantie que ce soit toujours chez Pramac et avec pour objectif de l'envoyer en WorldSBK en 2024, alors que son contrat chez LCR portera sur deux saisons fermes avec une troisième en option.

Le Français a ainsi assuré sa place en MotoGP à moyen terme mais sa décision surprend certains pilotes, à commencer par Álex Márquez, qui a relancé sa carrière en faisant le chemin inverse cette année. En fond de classement sur la Honda lorsqu'il portait les couleurs de LCR, il est devenu un candidat au podium et a gagné la course sprint de Silverstone en pilotant une Ducati du team Gresini, chez qui il aurait peut-être pu faire équipe avec Zarco la saison prochaine.

Interrogé sur le choix du Français, le cadet des Márquez n'a pas pu retenir une certaine ironie. "Bonne chance !" a-t-il lâché dans un rire, avant de se reprendre : "Je le dis avec tout mon respect. C'est sa décision, je la respecte mais, putain, c'est risqué de faire ce changement. Après, quand on prend une décision, on ne sait jamais comment se passera l'année suivante. C'est sûr qu'il aura du bon matériel mais on va voir comment Honda pourra renverser la situation."

Luca Marini s'est de son côté montré plus compréhensif, LCR et Honda offrant plus de sécurité à Zarco quant à son avenir. "Je pense que Honda lui a proposé un très bon contrat et que c'est bien d'accepter cette opportunité", a déclaré le pilote VR46. "C'est sûr que Honda va revenir, c'est un processus [pour retrouver le sommet]. Honda est un grand constructeur et ils reviendront plus fort que jamais dans deux ans."

Márquez prudent sur ce que Zarco pourra apporter à Honda

Dans le clan japonais, Takaaki Nakagami s'est justement réjoui de voir un pilote apporter son expérience de la Ducati pour faire progresser la moto. Moins sensible à l'identité des autres pilotes de la marque, Marc Márquez a rappelé que Zarco a "beaucoup d'expérience", ce qui sera "bienvenu" chez Honda, sans pour autant attendre des miracles de ce transfert.

"Si un pilote arrive en étant doté d'une bonne expérience, comme Johann, et qui surtout pilote celle qui est actuellement la meilleure moto de la grille, c'est important pour comprendre quel est notre niveau", a jugé le sextuple Champion du monde MotoGP. "Il est certain qu'il va transmettre de bons commentaires aux ingénieurs."

"Mais le fait est qu'actuellement, tous les pilotes Honda sont en difficulté sur les mêmes points, donc c'est facile. Enfin, facile… Ça l'est parce que tous les pilotes Honda vont dans la même direction, ça n'est pas comme s'il y en avait un qui avait du mal sur un point et un autre ailleurs. En tout cas, s'il intègre au final la famille Honda, bienvenue à lui et [qu'il soit] prêt à travailler !"

Si Márquez se montre si prudent, c'est notamment parce qu'il n'a pas constaté d'électrochoc avec les arrivées d'Álex Rins et Joan Mir en provenance de Suzuki : "Au final, cette année, on avait Rins, qui a gagné la dernière course avec la Suzuki, et Mir qui se battait tout le temps dans le top 5 avant de se blesser, deux bons pilotes qui arrivaient d'une bonne moto. [...] Tous les pilotes Honda font les mêmes commentaires, alors il faut qu'on trouve la manière de progresser sur ces points faibles."

Avec Léna Buffa