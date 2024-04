En difficulté, Rins a payé une "grosse erreur" dans ses réglages à Austin

Il y a un an, Álex Rins avait créé la surprise en remportant le GP des Amériques, le troisième qu'il disputait sur une machine japonaise alors en difficulté, la Honda. Avant d'entamer le week-end dernier à Austin, il peinait à cacher son rêve de reproduire exactement la même performance, cette fois pour son troisième week-end avec la Yamaha, elle aussi à la peine actuellement. Mais dès vendredi, l'Espagnol a trouvé sa moto "super lourde" dans les changements de direction et a compris que son Grand Prix serait difficile.

Lui qui n'avait jamais manqué la Q2 au Texas, il a dû se contenter de la 15e place sur la grille et il a, en plus, reculer de plusieurs rangs dès l'entame du sprint. "Au deuxième virage, je suis sorti large avec [d'autres pilotes] et je me suis retrouvé dernier", a expliqué Rins, seulement 16e à l'arrivée de l'épreuve courte, samedi. "J'ai essayé de rouler seul, de gagner des positions, j'ai fait quelques dépassements."

Rins ressentait toujours un comportement désagréable avec l'avant de sa moto et commençait à douter de ses expérimentations dans les réglages, suspectant un problème plus fondamental sur la Yamaha : "C'est dur mais on a encore du mal dans la deuxième partie de la course."

"Dans les quatre derniers tours, je ne sentais pas suffisamment de soutien à l'avant, on commence à se dire que ça ne vient pas des réglages, ça vient peut-être du moteur ou autre chose. Je dois m'adapter et on doit trouver la voie à suivre pour que je pilote d'une façon un peu différente et pour ne pas avoir ces problèmes."

Dimanche, Rins a pourtant continué à explorer de nouveaux réglages... et s'est totalement fourvoyé. Un excellent départ l'a propulsé en huitième position cependant sa moto s'est révélée encore plus difficile à manier dans les virages. Il a dégringolé jusqu'à la 17e place en l'espace de neuf tours et a fini par perdre le contrôle de sa Yamaha, ce qui a provoqué son abandon.

"Le départ a été plutôt bon, il a été sympa. J'ai gagné huit places dans le premier tour, mais après... Au warm-up, on a testé une moto totalement différente pour comprendre si c'était la voie à suivre. Le warm-up ne dure que dix minutes, quatre tours, je n'ai pas senti une grosse différence par rapport à [samedi]."

"C'était peut-être un peu mieux en relâchant les freins dans les virages lents, où on avait du mal [samedi], donc on a décidé de garder les réglages pour la course et, sincèrement, c'était une grosse erreur parce qu'habituellement, notre moto est assez lourde dans les changements de direction mais c'était pire avec ces réglages en course, elle était encore plus lourde. Je perdais tout dans les changements de direction."

"Il a suffit d'une petite erreur au virage 16 – il y a quelques bosses au freinage –, je suis peut-être passé sur une petite bosse avec un peu plus de pression sur les freins et j'ai perdu l'avant."

Le contraste entre le résultat décroché en 2023 et celui de cette année est saisissant, néanmoins Rins assure ne pas avoir vécu une désillusion, puisqu'il a vite compris qu'un exploit était impossible avec le niveau actuel de la Yamaha : "C'était frustrant vendredi. En tant que pilote, quand j'ai compris que ça allait être difficile, il a fallu accepter ce que l'on avait et ce que l'on faisait. C'est devenu un peu différent."