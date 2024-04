Rins "rêve" d'un nouveau succès à Austin mais reste prudent

Avec seulement deux week-ends de compétition au compteur sur sa Yamaha et trois petits points qui le positionnent au 18e rang au championnat, Álex Rins n'a pas véritablement les allures d'un prétendant à la victoire actuellement, mais Austin est un circuit très particulier pour lui. Vainqueur en Moto3 et en Moto2 sur ce tracé, il y compte également deux succès en MotoGP, soit le tiers de ses victoires en catégorie reine.

En 2019, Rins s'était imposé avec la Suzuki après avoir profité de la chute de Marc Márquez, l'autre grand spécialiste de ce circuit, et l'an dernier, il avait bénéficié d'une autre chute, celle de Pecco Bagnaia, pour décrocher un succès totalement inattendu avec la Honda. Et c'est justement ce qui fait de l'Espagnol un pilote particulièrement scruté cette année, puisque cette performance était restée isolée pour la marque.

Honda n'était pas dans une situation plus enviable que celle de Yamaha actuellement et Rins connaissait aussi peu sa moto puisqu'il disputait également son troisième week-end de course à son guidon. Faut-il donc le compter parmi les favoris ce week-end ?

"C'est sûr qu'on a tous des rêves, non ? Si je disais non, je vous mentirais", a répondu Rins à cette question, préférant cependant faire profil bas puisqu'il est encore loin de pleinement maîtriser la Yamaha : "J'en rêve, c'est sûr, mais sincèrement, on doit d'abord travailler, on doit travailler très dur. De la même façon qu'on le fait déjà, mais un peu plus encore après les résultats des dernières courses."

"La moto me pilote, ça n'est pas moi qui la pilote. D'après ce que j'ai vu à Portimão et au Qatar, on n'a pas encore trouvé les réglages parfaits, l'équilibre parfait sur la moto. On a eu un test après la course, très réussi... seulement cinq tours à cause des conditions météo ! Mais on avait prévu de tester de nouveaux réglages là-bas. On n'a pas pu le faire donc on va les essayer [vendredi] matin si les conditions de piste sont bonnes."

"Je suis impatient, c'est une très bonne piste pour moi, j'y ai de très bons souvenirs. J'aime vraiment le tracé donc on va essayer de travailler dur et on verra ce que l'on pourra faire."

Álex Rins Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La Yamaha semble moins en difficulté que ne l'était la Honda il y a un an mais pour Rins, le niveau de la concurrence et son manque de connaissances de sa machine compliquent la situation : "La moto est légèrement meilleure mais toutes les motos ont progressé donc comme je l'ai dit, j'en rêve, sincèrement, tous les pilotes rêvent de gagner une course, de remporter un Grand Prix, mais on doit continuer à travailler et à très bien analyser les données. On doit voir comment les pneus vont se comporter, l'électronique est très importante, donc je suis prêt [à travailler]."

Rins apprécie le circuit mais peine à expliquer pourquoi il lui a tant réussi par le passé : "Je ne sais pas, c'est une question que je me suis posée il y a une demi-heure, pour vous répondre parce que c'était sûr que vous alliez la poser ! Je ne sais pas, le tracé est assez sympa. Toute la première partie, le deuxième secteur avec les chicanes, le triple virage à droite... C'est une bonne piste. C'est très difficile de répondre."

Depuis son succès à Austin, Rins a surtout connu une grave blessure à la jambe droite après une chute au Mugello, qui a totalement gâché sa saison 2023. Il en porte encore les stigmates puisqu'il peine à se déplacer sans boiter mais il assure que cela ne le gêne pas sur sa moto.

"Quand j'arrive sur une piste avant un Grand Prix, je ne pense pas trop à la jambe. Pour moi, la blessure appartient au passé. C'est un peu douloureux de marcher, j'ai des plaques sur les os donc j'ai l'intention de les enlever, mais quand j'arrive sur un circuit, je ne pense plus à la jambe. À Portimão, cela ne m'a causé aucun problème et ce devrait être la même chose ici."

Un succès de Rins avec la Yamaha ferait de lui le premier pilote à s'imposer avec trois marques différentes dans l'ère MotoGP, une performance après laquelle courent également Jack Miller et Maverick Viñales. Ce dernier s'en est approché en gagnant la course sprint de Portimão, cependant cela ne compte pas officiellement comme une victoire.