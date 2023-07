Álex Rins ne sera pas de retour à Silverstone

Le championnat MotoGP reprendra la semaine prochaine et, déjà, un forfait est confirmé, celui d'Álex Rins. Le pilote espagnol a été victime d'une lourde chute lors du GP d'Italie le 10 juin, avec à la clé une fracture tibia-péroné de la jambe droite. Opéré une première fois pour pallier le besoin le plus urgent, il a dû attendre plus de dix jours pour pouvoir être soumis à une seconde opération, le temps que l'inflammation de sa jambe se résorbe.

Depuis, Rins s'est attelé à sa récupération, son équipe ayant d'emblée annoncé une absence qui serait probablement longue. Il a mis à profit la pause estivale pour entamer sa rééducation. Piscine, vélo elliptique… La progression a été réelle, mais insuffisante cependant pour qu'il soit en mesure de reprendre la compétition dès la semaine prochaine au GP de Grande-Bretagne.

Le pilote avait souhaité attendre les derniers jours du mois pour faire le point et son forfait s'est finalement imposé. "Entouré par les meilleurs experts dans le domaine, [Álex Rins] suit un solide programme quotidien pour être prêt à remonter sur sa moto quand le moment viendra", explique l'équipe en confirmant la nouvelle.

Lecuona choisi pour le remplacer

Deux pilotes étaient envisagés par Honda pour remplacer Álex Rins à Silverstone : Stefan Bradl et Iker Lecuona, qui ont tous deux déjà été appelés en renfort pour combler les absences des différents pilotes Honda pour blessure.

C'est finalement Lecuona qui a été choisi. L'Espagnol manquera donc les 8 Heures de Suzuka, épreuve qu'il a remportée l'an dernier avec Honda et qui se court en même temps que le Grand Prix de Grande-Bretagne. Xavi Vierge, Takumi Takahashi et Tetsuta Nagashima se chargeront de porter les couleurs du constructeur japonais pour la mythique épreuve d'endurance.

"Je souhaite un rapide rétablissement à Álex. Je sais à quel point ces situations sont difficiles", a déclaré Iker Lecuona. "En attendant, je suis content de monter sur la moto. Je veux faire de mon mieux et aider l'équipe. J'aime le tracé de Silverstone et on va pouvoir s'amuser. Je souhaite remercier la famille Honda et LCR pour cette opportunité."

Quant à Álex Rins, il faudra attendre, au mieux, le GP d'Autriche du 18 au 20 août pour le revoir en piste. D'ici-là, il pourrait avoir décidé de quitter le clan Honda.