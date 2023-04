Álex Rins "repart de zéro" avec une Honda encore à améliorer

Álex Rins porte encore le sourire serein que lui a procuré sa victoire au GP des Amériques, il y a deux semaines. Pour autant, il le sait, ce nouveau week-end de course qui s'ouvre à Jerez va lui imposer de repartir à zéro, ou presque. Sur une piste radicalement différente, il ne pourra plus profiter de cette aisance si singulière qui est la sienne au COTA et c'est son travail d'adaptation à la Honda qui va à nouveau l'occuper pleinement.

"On a gagné au Texas, mais l'objectif reste le même. On doit améliorer notre moto, trouver une bonne base et essayer d'être proches des premiers", a annoncé l'Espagnol. "On repart de zéro, c'est ma première fois ici avec la Honda. C'est une piste que beaucoup de pilotes aiment, assez différente des précédentes ; elle est plus petite, moins large que le COTA. On va essayer d'être tout le temps au maximum, dès vendredi, d'aller en Q2 si on en a la possibilité, et ensuite on verra ce qu'on peut faire."

Être tout le temps au maximum, voilà la promesse immuable d'un Álex Rins qui a déjà réussi à se tailler une place de choix chez Honda en ramenant la marque à la victoire pour la première fois en près de deux ans. Le changement est radical avec l'ambiance qui régnait il y a deux semaines, lorsque débutait le week-end à Austin. Rins s'était alors plaint de se sentir inexploité par Honda, qui lui avait refusé le châssis de Joan Mir avec lequel il aurait souhaité mener des comparaisons, obligeant son patron d'équipe à arrondir les angles.

Jeudi, en Andalousie, c'est l'inverse qui s'est passé. "Ce matin, mon chef mécanicien m'a dit qu'ils nous donnaient à essayer pour cette course le châssis que Joan utilise", a expliqué le pilote LCR, "mais avec ce programme on n'a pas tellement de temps pour faire des tests, alors pour ce Grand Prix je préfère rester concentré sur notre moto − avoir deux motos du même niveau, avec le même châssis − et on le testera lundi."

Mais il le promet, il veut bel et bien faire sa part pour ramener Honda au sommet : "Chaque fois que je prends la piste sur ma moto, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Quand je rentre au stand, j'essaye d'être clair pour partager mon expérience et améliorer la moto. S'ils veulent me donner quelque chose à essayer, je le fais, je veux améliorer la moto."

Álex Rins tout sourire à son arrivée à Jerez

Cette première victoire avec la RC213V semble avoir montré à Rins qu'il peut suivre sa propre voie pour réussir à trouver la performance avec cette moto qu'il connaît pour le moment si peu. "Ce sera mon quatrième Grand Prix avec la Honda, je m'adapte à cette moto. C'est un moteur complètement différent de la Suzuki et une façon de piloter assez différente", a-t-il rappelé. "Chaque fois que je suis sur la moto et que je pilote, je me sens plus en confiance. À Austin, je me suis senti performant dès le vendredi et j'ai mieux piloté tour après tour. J'ai pu freiner un peu plus tard, tenir les freins jusqu'à la corde dans certains virages. [...] Au Texas, j'ai eu le sentiment que mon style de pilotage était revenu."

Il l'assure, il n'a "jamais cessé d'y croire" malgré les difficultés qui ont été les siennes initialement et des sensations qui l'ont parfois déconcerté. "Avant de commencer la saison, on savait qu'elle serait difficile", a-t-il admis ces derniers jours dans une interview pour le site officiel du MotoGP. "J'avais passé six ans avec la même équipe, le même constructeur, et ça fait un gros changement. Le moteur est différent, il faut que je progresse dans ma gestion de la puissance et de l'électronique de la moto."

"Ça n'est pas une moto si difficile à piloter, il faut juste qu'on améliore certains points faibles qu'elle a : l'aspect aérodynamique et aussi le grip à la sortie des virages. Il nous manque quelques dixièmes dans ces domaines. Il faut clairement que je comprenne mieux la moto. Elle n'est pas comme les autres en termes de potentiel et de puissance. Il faut qu'on continue à travailler et à progresser."

Travailler ensemble pour ramener Honda au sommet

Álex Rins a son idée sur la suite du développement : pour lui, il faut que le constructeur s'affranchisse de sa dépendance à Marc Márquez. "Honda veut clairement améliorer la moto, alors je pense que ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est concevoir une moto qui ne soit pas juste pour un pilote. Je ne veux pas dire qu'ils travaillent pour Marc, parce qu'ils travaillent pour tous les pilotes, mais on va voir s'ils prennent en compte nos conseils."

"On demande tous les quatre la même chose. C'est en tout cas ce que j'ai entendu de la part de Marc, on a tous les deux du mal à l'accélération. Il faut qu'on travaille ensemble. Il est vrai que je veux établir ma base pour gagner, Marc, Joan et Taka [Nakagami] aussi, mais il faut qu'on soit unis pour améliorer la moto. Il faut qu'on refasse de la Honda une moto qui gagne."

"Honda reste Honda, c'est une super marque et ils veulent gagner. Il est certain qu'ils vont progresser. Je pense que notre moto a beaucoup de potentiel, il faut juste qu'on améliore ces choses-là. Sur l'aéro, on attend une mise à jour, on va peut-être l'essayer au test post-course de Jerez. C'est vraiment crucial parce qu'on n'a pas beaucoup de tests et il n'y a qu'à Jerez qu'on peut faire progresser la moto. Je continue de penser qu'on peut améliorer la moto et être au top. Ce n'est pas juste que j'y pense : j'y crois."