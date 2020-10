Dovizioso devrait accepter un poste de pilote d'essais pour 2021

Andrea Dovizioso a décidé de quitter Ducati sans avoir de point de chute pour la saison 2021. Ses chances de trouver une nouvelle une place de titulaire en MotoGP sont très minces puisque peu de guidons doivent encore trouver preneur. Des rumeurs l’ont envoyé chez Aprilia, aux côtés d’Aleix Espargaró, mais cette place est en théorie dévolue à Andrea Iannone, dans l’attente du jugement du Tribunal Arbitral du Sport jeudi, tandis que Cal Crutchlow a également fait acte de candidature. Dovizioso pourrait donc accepter un poste de pilote d'essais pour la saison 2021.

Interrogé par le site du MotoGP, Andrea Dovizioso a précisé qu'il n'est "pas pressé de prendre une décision" pour son avenir mais il a confirmé qu'il préfèrera devenir pilote d'essais que se tourner vers une autre catégorie. "[Une place de pilote d’essais] peut être une grosse option, c'est une certitude", a-t-il confirmé.

Dovizioso a par ailleurs reconnu que des discussions ont été entamées, sans préciser avec quel constructeur. "Oui, ça bouge, et c'est normal. Cela n'a pas de sens d'en parler pour le moment, car nous sommes en train d'entrer dans certains détails et sur la base de ces détails nous prendrons des décisions. On verra bien."

Andrea Dovizioso pourrait ainsi rejoindre la liste des vainqueurs de Grands Prix devenus pilote d'essais, après Dani Pedrosa chez KTM et Jorge Lorenzo chez Yamaha. Il y a quelques semaines, Valentino Rossi a exprimé son souhait de voir son compatriote devenir essayeur chez Yamaha mais il n'est pas certain que la firme au diapason aura une place à lui proposer, puisque Lorenzo souhaite prolonger son contrat pour 2021.

La décision de Dovizioso de quitter Ducati a entraîné un jeu de chaises musicales entre les pilotes de la firme italienne en MotoGP. Le départ de Danilo Petrucci de l'équipe officielle pour Tech3, ainsi que l'arrivée Jack Miller dans le team factory, étaient déjà connus. Ducati a choisi Pecco Bagnaia aux côtés de Miller, ce qui signifie que l'équipe va récupérer le duo de Pramac pour la saison 2021.

Dans la deuxième équipe de Ducati, Johann Zarco fera son arrivée, en provenance d'Avintia, et son coéquipier sera Jorge Martín, actuel cinquième en Moto2. La situation reste plus floue chez Avintia. Tito Rabat dispose d’un contrat et Enea Bastianini pourrait rejoindre l’équipe, en provenance du Moto2. Des rumeurs évoquent depuis plusieurs semaines un départ de Rabat pour faire place à Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi.