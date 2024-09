Aprilia creuse le problème de son inconstance au freinage

Toujours en quête de solutions pour stabiliser ses performances, avec des motos tantôt présentes au premier plan, tantôt perdues dans le ventre mou du peloton, Aprilia a mis à profit la journée de test qui se tenait à Misano au lendemain du premier Grand Prix sur place pour tenter de percer le problème. Une approche qui s'imposait aussi par le fait que trois des quatre pilotes actuels sont destinés à quitter la marque dans deux mois et que les essais orientés vers 2025 ont été exclusivement confiés à Raúl Fernández.

Chez les autres pilotes, on a pu voir un capot de réservoir différent, demandé par Aleix Espargaró, ainsi qu'un nouveau bras oscillant que le #41 a toutefois vite balayé : "J'ai pu tester un pneu très usé avec le bras oscillant, afin d'essayer de gagner en adhérence pour stopper la moto, mais il n'y a pas eu d'amélioration."

Stopper la moto, c'est bien là le cœur du travail mené par le constructeur italien en vue de la dernière partie du championnat. Régulièrement, en effet, les pilotes se plaignent du comportement erratique de leur machine, qui peut se montrer agressive à l'entrée dans les virages et grandement perturber leur tour, alors même que la relance et l'accélération en ligne droite voient la RS-GP très performante.

"Pour nous, les pilotes, c'est l'une des choses les plus difficiles à accepter parce que, croyez-moi, j'en fais autant ici qu'à Barcelone, Silverstone ou en Aragón, mais ce n'est pas possible", pestait Espargaró pendant le week-end. "L'exemple clair, c'est que quand on a du mal, je suis toujours le premier Aprilia, mais dixième. Quand je suis très rapide, je suis le premier Aprilia, mais deuxième ou troisième. Ça veut dire que ça ne vient pas vraiment du pilote."

Maverick Viñales était plus positif que son coéquipier après ces tests. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

À l'instabilité des freinages s'ajoute la tendance de l'Aprilia à surchauffer, autre problème que la marque traîne depuis deux ans et qui s'exprime là aussi sur une partie des pistes seulement. Or, dans un championnat devenu ultra compétitif, ne pas pouvoir compter sur une performance stable est un désavantage évident, et cela tend à donner le ton du duel qui se joue entre Aprilia et KTM.

"La seule moto qui a l'air de fonctionner avec une fenêtre plus large, concernant les températures ou les pneus, c'est la Ducati", jugeait Espargaró à Misano. "Pour KTM et Aprilia, c'est complètement différent. Quand l'un est rapide, l'autre ne l'est pas. On essaie de trouver l'équilibre, ce n'est pas facile."

"Notre rythme n'est pas si mauvais", observait-il, "mais les Ducati sont super rapides. Nous, on n'est pas au niveau des KTM et on ne comprend pas vraiment où on a perdu ce temps. On n'a aucune adhérence. Misano et l'Aragón sont des tracés difficiles, surtout après la pluie en Aragón, mais ce n'est pas une excuse."

Face à ce constat, et alors que se profile un autre Grand Prix sur la même piste, Aprilia a donc testé quelques pièces mais aussi travaillé sur l'équilibre général de sa RS-GP et sur ses réglages électroniques. Maverick Viñales s'est montré bien plus positif que son coéquipier, jugeant ce test "très intéressant".

"On a essayé de vraiment comprendre pourquoi on est si rapides dans certaines conditions et un peu en difficulté dans d'autres. On semble commencer à comprendre que le plus gros problème vient des freins", a expliqué l'Espagnol au site officiel du MotoGP, "il faut donc qu'on réadapte véritablement le frein moteur afin d'être plus constants. Dès que je me suis mis à bien freiner, les chronos sont venus très facilement et c'est quelque chose de très positif."

"Le plan était d'améliorer mes sensations par rapport au week-end. On a essayé de vraiment améliorer le point de freinage, notre principale priorité. L'accélération et la vitesse de passage semblent bonnes. C'est juste que la manière dont on stoppe la moto est difficile, donc tout notre test [a été] orienté sur le fait de stopper la moto."

S'il se focalise sur ce point précis, c'est que Viñales se plaint régulièrement d'un manque de confiance qui tend à le paralyser. "Quand je dois me lancer dans un time attack, la moto change parfois un peu et je n'arrive pas à vraiment faire un bon tour qualifs", a-t-il reconnu. "On essaye d'être plus constants. Peu importe si je freine cinq mètres plus tôt ou plus tard, on essaye de toujours reproduire le même comportement du frein moteur."

Après 138 tours bouclés par le duo de l'équipe d'usine, auxquels se sont ajoutés 66 tours grâce à Miguel Oliveira, lui aussi focalisé sur la fin de saison avant de passer sur une Yamaha, le directeur technique d'Aprilia, Paolo Bonora, s'est dit encouragé par le travail réalisé lundi dans cette optique.

"Cela a été un test très positif, en particulier après un week-end qui n'a pas été facile à Misano. C'était très utile de tester différentes choses sur cette piste. Nous avons fait des essais dans les domaines de l'aérodynamique et de l'électronique, et aussi au niveau des réglages du châssis pour trouver une meilleure configuration afin d'aider [les pilotes]", a expliqué l'Italien.

Ce test suffira-t-il à changer la donne pour la suite de la saison, à commencer par le deuxième Grand Prix qui se tiendra sur la même piste la semaine prochaine ? "Il n'est pas facile de dire si quelque chose représente une solution pour les prochaines courses. Nous analysons les données, il y a beaucoup de choses à analyser et nous regardons s'il y a des avantages sur toutes les pièces que nous avons testées. Si nous trouvons un avantage chronométrique, nous apporterons assurément quelque chose sur les prochaines courses."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

