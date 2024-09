Le week-end raté d'Espargaró, d'une chute jusqu'à un pari infructueux

Après un GP d'Aragón calamiteux pour Aprilia, "la pire course de ces trois dernières saisons" selon Aleix Espargaró, le Catalan était déterminé à se relancer à Misano. "C'est sûr que ce sera mieux. On verra si ce sera suffisant pour se battre pour le podium", annonçait-t-il avant l'entame du week-end, sans savoir que le bilan comptable serait finalement encore moins bon puisqu'il avait sauvé six points sur ses terres, mais a fait un zéro pointé en Italie.

Le week-end du vétéran du MotoGP a déraillé dès vendredi. Malgré de bonnes sensations, il a payé une chute en Essais et s'est retrouvé 12e à l'issue de la journée, ce qui le privait de la qualification directe en Q2. "Je me sens mieux que ce à quoi je m'attendais", assurait-il pourtant après les premiers essais. "Avec le premier pneu tendre, j'étais troisième, mais avec le deuxième j'ai eu du trafic, puis je suis tombé. Je me suis un peu compliqué la vie pour demain, mais je suis quand même content. Je m'attendais à être plus en difficulté."

Samedi, la Q1 ne s'est cependant pas déroulée comme il l'espérait et il en a été le premier éliminé, ce qui l'a relégué à la 13e position sur la grille de départ : "J'ai eu un drapeau jaune au moment où j'améliorais mon temps en Q1 et, dans le dernier tour, je suis passé à côté pour un dixième, donc malheureusement, partir à l'arrière de la grille va me compliquer la vie pour les courses."

Une inquiétude confirmée lors du sprint, conclu à la 12e position, à la queue du groupe qui se battait pour la septième place. Espargaró avait beau se dire alors satisfait du rythme de son Aprilia, les dépassements se sont révélés très difficiles à Misano : "Mon rythme n'était pas mauvais, j'ai fait quelques 1'31, ce qui est assez rapide, mais dès que je suis revenu sur le groupe de la sixième ou la septième place, je ne pouvais pas doubler. Sincèrement, je suis assez content de mon rythme mais on ne peut pas en faire plus pour doubler ici."

"Sinon, les quatre Ducati volent. C'est vraiment difficile de comprendre où on a perdu notre compétitivité parce qu'ils volent. C'est incroyable de perdre dix secondes dans un sprint. Je ne peux rien faire de plus."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Malgré ce constat d'échec face aux autres motos italiennes, les chances de marquer des points semblaient plus élevées en course. Cependant, Espargaró, modeste 12e en début d'épreuve, a vu l'arrivée de la pluie comme une opportunité et a volontairement pris le risque de passer sur une moto équipée de pneus adaptés à ces conditions... L'ondée n'a été que passagère, en faisant un pari raté, mais le pilote Aprilia assume sa prise de risque dans une course où les premières places étaient inaccessibles.

"J'ai fait le pari de passer par les stands pour prendre les pneus pluie, parce qu'on était très en retrait. Je n'avais pas vraiment un bon rythme, donc chez Aprilia, tout le monde a décidé de s'arrêter. Il pleuvait pas mal à ce moment-là mais malheureusement, ça n'a pas été payant."

"On ne sait jamais, tout peut arriver", a-t-il ajouté, précisant qu'il avait conscience du risque pris. "Mon plan n'était pas de passer par les stands mais il pleuvait pas mal. J'ai vu quelques chutes, on était assez lents, et j'étais 12e. Si je ne prenais pas de risques dans cette journée, alors quand en prendre ? Alors j'ai décidé de le faire."

Seulement 16e après ce choix, Espargaró a encore changé de machine et n'était plus que 18e à la mi-course. Il est revenu à son garage pour abandonner, mettant fin à un week-end décidément manqué de bout en bout.