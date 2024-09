Aprilia en quête de réponses après le fiasco du GP d'Aragón

Aprilia cherche encore des explications après un GP d'Aragón qui a tourné à la catastrophe. L'équipe officielle n'a pris que six points sur l'ensemble du week-end, son plus faible total de l'année, après avoir été en grande difficulté sur un circuit n'offrant que très peu d'adhérence. Aleix Espargaró veut vraiment comprendre l'origine de cette contre-performance, même s'il ne portera plus les couleurs de la marque la saison prochaine.

"Nous savons plus ou moins que le problème est que nous n'arrivons pas à attaquer avec le pneu, donc nous ne générons pas suffisamment de température, nous ne générons pas suffisamment de grip... Mais la question c'est pourquoi ?", a souligné le futur pilote d'essais de Honda. "Même si je ne roulerai pas l'an prochain, je veux une explication parce que je suis comme ça, je la veux."

"Ils travaillent dur, ils ont fait une grosse analyse que je vais voir. On va courir en Indonésie et en Thaïlande, où l'on peut avoir des pistes sales. On ne le sait pas encore mais on travaille."

Pour Maverick Viñales, également sur le départ, il est également nécessaire de trouver une solution pour bien finir la saison. "Il faut toujours retenir une chose dans les week-ends", a-t-il relevé. "Même si c'était un week-end difficile, il faut essayer de comprendre et arriver à une conclusion."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"En gros, la conclusion était que le grip était vraiment faible, le plus faible que l'on a eu depuis longtemps pour la moto. C'est important de le comprendre, d'essayer de comprendre ce que l'on peut faire dans cette situation si elle se reproduit. Évidemment, après des moments difficiles, il faut continuer à travailler, sortir du week-end avec motivation et beaucoup d'enthousiasme, en se concentrant sur le week-end suivant."

Viñales estime que le mal ne vient pas tant d'une incapacité à trouver l'adhérence sur l'Aprilia que d'une fenêtre d'exploitation très fine. Quand le niveau de grip ne correspond pas aux besoins de la moto, elle perd facilement en performance, ce qui a coûté très cher au GP d'Aragón.

"Je ne pense pas que l'on a moins ou plus [d'adhérence] que les autres. C'est juste qu'il y a une fenêtre étroite où l'on fonctionne bien, où la moto fonctionne bien. Cette fenêtre est très étroite. Par exemple, quand j'ai fini les Essais, j'étais vraiment convaincu que je pouvais me battre à l'avant en Aragón. Puis il a plu, la situation a changé et le problème n'est pas que j'étais un peu lent, le problème est que j'étais à quatre secondes de mon chrono du vendredi. Ça veut dire qu'il y avait un problème."

"Si tu es à une demi-seconde ou une seconde, ça peut être les conditions, mais quatre, c'est parce qu'il se passe quelque chose. On l'a compris, on sait que c'était le niveau d'adhérence avec la moto. Je ne pouvais même pas m'incliner dans les virages. Mais je pense que c'était vraiment juste ça. Sur le reste de la piste, on était ceux qui essayaient de menacer les Ducati, sincèrement."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Inquiéter les Ducati pourrait être difficile à Misano, terrain de jeu de nombreux pilotes de la marque et piste d'essais sur laquelle elle développe sa moto, mais Maverick Viñales est convaincu qu'il pourra être plus proche ce week-end.

"On va encore essayer, Misano est une bonne piste. Ils roulent beaucoup ici mais je me sens prêt. Je sens que c'est un week-end pour casser cette dynamique de mauvaises courses, et je demande juste à l'équipe de faire de son mieux pour que la moto soit au maximum. Je me sens toujours bien à Misano, je pense que c'est une très bonne piste pour moi. J'ai de bonnes trajectoires."

Un optimisme partagé par Aleix Espargaró : "C'est sûr que ce sera mieux. On verra si ce sera suffisant pour se battre pour le podium, mais clairement, cette piste est l'une des meilleures en termes de grip, donc j'espère que l'on pourra se sentir mieux."