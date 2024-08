Aprilia en manque "d'arguments" pour battre Ducati le dimanche

Après un GP d'Autriche attendu comme un mauvais moment à passer face aux Ducati, Aprilia aborde la manche d'Aragón avec un peu plus d'espoirs. Il ne s'agit pas de n'importe quelle piste pour la marque italienne, qui s'y est battue pour le podium en 2021 avant d'y monter en 2022, date de la dernière visite du MotoGP sur place.

Depuis, la RS-GP a certes résolument progressé mais elle n'a pas réussi à franchir le dernier pas lui permettant de rivaliser durablement avec l'armada Ducati. Et au sortir d'un Grand Prix autrichien une nouvelle fois marqué par la suprématie écrasante des motos conçues par les équipes de Gigi Dall'Igna, l'autre clan italien affiche sa modestie.

"J'adorerais être positif mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'arguments !" sourit Aleix Espargaró, bien conscient qu'après ses médailles lors des deux derniers sprints, il a subi la dure loi des Ducati le dimanche.

"On travaille dur. La dernière fois qu'on a couru ici, notre principal point fort avait été la seconde partie de la course tandis que cette année on n'arrive pas à comprendre pourquoi, on y travaille encore, mais on détruit le pneu", observe-t-il.

"C'est incroyable de voir quelle vitesse peuvent avoir les Ducati dans la seconde partie de la course alors qu'on n'y arrive pas. Donc on est rapides en qualifications et au sprint, mais il nous manque malheureusement les derniers tours de la course du dimanche. J'espère qu'on va réussir à trouver quelque chose ce week-end."

"Je vais faire de mon mieux", promet l'Espagnol, impatient de commencer à rouler sur le MotorLand et d'en découvrir le nouveau bitume. "Lors des deux derniers sprints, on était dans la bagarre et on a fini sur le podium. J'espère qu'on pourra rééditer ça ici. On sait qu'on peut être rapides avec le pneu tendre, mais pour l'équipe et moi, il est très important de comprendre ce qui nous manque pour le dimanche."

"C'est vraiment choquant d'arriver le dimanche en ayant un rythme similaire à celui des premiers, et ensuite de finir la course à dix secondes. Il faut qu'on travaille dur, qu'on comprenne la raison à cela, mais on a une bonne opportunité, c'est une bonne piste pour Aprilia et pour moi."

Maverick Viñales perd du terrain au championnat. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Son coéquipier Maverick Viñales oscille lui aussi entre ambition et réalisme. Un temps vu comme candidat au titre après ses solides performances au Portugal et au Texas, il est le premier à être conscient qu'Aprilia a trop stagné depuis face à des Ducati qui ont réussi à passer à la vitesse supérieure.

"Je pense que Ducati a trouvé quelque chose qui leur a permis de franchir un cap, parce qu'au début de l'année ils avaient beaucoup de problèmes avec les pneus. Je me souviens de toutes ces vibrations. Ils ont peut-être trouvé quelque chose qui leur a permis de franchir cet énorme pas en avant alors qu'on est resté là où on était", constate le #12.

Futur pilote Tech3, ayant choisi de passer sur la KTM précisément car il a le sentiment d'être face à un mur avec l'Aprilia, Viñales ne perd pas espoir pour autant en vue des trois mois intenses qui se profilent. "On essaye, mais ça n'est pas facile. Vous avez pu voir qu'à Spielberg, l'écart par rapport aux autres était incroyable. Je pilote vraiment bien, je pousse bien sur les pneus, j'extraie le maximum de ma moto et pourtant j'étais derrière de je ne sais combien de secondes. On verra, ça dépendra clairement de la piste, des conditions. Je serai curieux aussi de voir ce que ça va donner pour nous dans les courses outre-mer, parce que les pistes sont complètement différentes."

"Mon objectif est d'essayer d'être le premier pilote Aprilia à la fin du week-end et d'être proche des premiers, parce que c'est important", ajoute Viñales, toujours cinquième du championnat même si l'écart s'est creusé devant. "On part avec les réglages de base parce qu'on pense qu'avec ce type de piste, ils peuvent être très bons. Quand je vois le MotorLand, j'y vois un petit peu d'Austin, un petit peu de Silverstone, un petit peu d'autres pistes. Le problème d'Aragón, c'est que le grip était vraiment bas dans le passé, alors il faut voir ce qu'il en est maintenant. J'ai en tout cas le sentiment que les réglages de base vont fonctionner sur cette piste."