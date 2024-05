Bagnaia accepte sa défaite : "Ils étaient plus forts"

Au lendemain d'un sprint à oublier, marqué par des pépins techniques et un abandon, Pecco Bagnaia a longtemps donné l'impression qu'il pouvait se relancer avec une victoire en course principale au Mans, avant de finalement céder en fin de course. Parti deuxième, l'Italien a pris la tête mais Jorge Martín le suivait comme son ombre dans les 20 premiers tours.

À sept boucles de l'arrivée, le pilote Pramac a pris l'avantage et Bagnaia a pu rester à son contact, sans parvenir à porter une attaque. Il en a finalement subi une dans le dernier tour, Marc Márquez venant le priver de la deuxième place à quelques virages du drapeau à damier. L'Italien a reconnu la supériorité des deux pilotes qui l'ont devancé ce dimanche.

"J'ai fait mon maximum mais si on prend en compte le week-end, c'est positif", a souligné Bagnaia en conférence de presse. "Le vendredi a été parfait, après il y a eu un petit problème dans le sprint hier, qui ne nous a pas permis de finir la course, et aujourd'hui, ces deux là étaient plus rapides. J'ai fait le maximum mais dans les cinq derniers tours, j'avais du mal à en trouver plus. C'était l'inverse par rapport à Jerez."

"En tout cas, on a un peu progressé sur cette piste. L'an dernier je suis tombé, il y a deux ans je suis tombé. C'était important de finir la course et on l'a fait en étant rapide. Je suis content de ça mais je ne peux jamais être vraiment satisfait d'une troisième place. On se tourne vers Barcelone et on a essayer de progresser un peu."

Pecco Bagnaia n'a pas pu contenir Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avant le dépassement de Márquez, Bagnaia s'est longtemps battu avec Martín, d'abord en menant la course, ensuite en restant dans son sillage : "Je savais qu'il était rapide, il arrivait à me suivre assez bien. J'ai juste eu deux ou trois tours où je n'ai pas fait un travail parfait, je perdais un peu de temps en entrée de courbe, sur le côté gauche. Mais c'est tout, il faudra améliorer ça pour Barcelone."

À l'entame du dernier tour, Bagnaia espérait porter une attaque au Raccordement, mais Márquez en a décidé autrement. "Je savais que j'étais plus rapide que Jorge dans ce virage donc ma stratégie était de l'attaquer là, mais Marc m'a attaqué au virage 9 et il a fait un très bon dépassement, donc c'était impossible de riposter parce qu'il était aussi très fort dans l'avant-dernier virage", a précisé le pilote Ducati, qui a apprécié ce duel : "La bagarre est fair-play et c'est bien."

Bagnaia perdait trop de temps au cœur du circuit, ce qui l'empêchait de rester une véritable menace pour Martín et a fait de lui une proie pour Márquez : "J'étais très fort dans les deux premiers secteurs, beaucoup dans le deuxième selon moi. J'étais assez fort au virage 7, mais après je perdais beaucoup de temps au freinage du virage 9. En suivant Jorge, j'ai aussi vu qu'il creusait l'écart en un seul freinage. C'était vraiment bizarre, je n'avais pas vraiment les sensations pour freiner plus fort et être plus rapide dans ce virage. On va voir pourquoi j'ai souffert comme ça."

"C'est là que Marc m'a doublé et je me disais que je freinais fort mais je n'étais pas en mesure de bien ralentir la moto, il fallait que j'utilise plus le frein avant. Il a pu me doubler. Je pense que c'est juste parce qu'ils étaient plus rapides."

"Les deux premiers secteurs étaient pour moi, mais je perdais trop de temps dans le troisième secteur", a résumé Bagnaia sur le site officiel du MotoGP. "Il faut progresser mais on a le temps et si on prend en compte qu'on n'a pas fait le sprint hier, aujourd'hui c'était important de finir la course."

Ce podium a permis à Bagnaia de reprendre la deuxième place du championnat, perdue hier, mais l'écart avec Martín continue de grandir, pour atteindre 38 points.