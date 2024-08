Bagnaia devant Martín mais moins bien préparé après les essais

Les deux séances d'essais disputées vendredi laissent présager d'un duel entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín au Red Bull Ring, circuit sur lequel le premier est invaincu depuis 2022 et où le second s'est offert son premier succès en MotoGP en 2021. Vendredi, Martín a mené dans la matinée et Bagnaia dans l'après-midi, avec un peu plus de trois dixièmes d'avance sur son rival, troisième de la séance juste derrière Franco Morbidelli. Bagnaia a immédiatement trouvé le bon rythme.

"Pour le moment, nous commençons bien, depuis la matinée", a souligné le double champion du MotoGP. "Déjà le troisième ou le quatrième tour matinal était déjà sous la minute trente. Mon feeling ici est toujours bon : j'adore quand il faut freiner fort comme ça et ça correspond parfaitement à mon style de pilotage et mes réglages. Nous avons un peu progressé [vendredi] entre la matinée et l'après-midi dans cette direction, et ça a été encore meilleur dans l'après-midi, donc je suis très heureux."

"Le rythme est fantastique. La seule chose dont je ne suis pas trop content est que j'ai décidé de ne pas y aller avec le pneu avant dur car j'ai vu tant de chutes avec que ma confiance n'était pas suffisante pour rouler avec le dur. Mais à part ça, je suis très content."

Le pneu dur à l'avant pourrait devenir une option pour dimanche si la température baisse, en offrant plus de stabilité, mais une discussion avec Enea Bastianini pendant les essais de vendredi n'a pas convaincu Bagnaia de faire un relais avec cette gomme.

"C'était le seul moment possible pour essayer le dur", a-t-il confié au site officiel du MotoGP. "Je lui ai demandé quelles étaient ses sensations. Il a dit que c'était assez bon mais pas trop sur le côté gauche, et qu'il fallait être patient. Je n'ai pas vu une grande confiance dans ses yeux donc j'ai juste décidé de conserver le medium !"

Martín avantagé par des essais plus complets ?

De son côté, Jorge Martín a tenu à utiliser tous les pneus à sa disposition, afin d'avoir la lecture la plus claire possible pour la suite du week-end, même s'il doit encore peaufiner ses réglages. Et s'il sait Pecco Bagnaia performant, il ne le pense pas intouchable...

"Pecco est toujours difficile à battre, il est très fort mais je ne pense pas qu'ils soit vraiment plus fort que nous, donc on verra [samedi]", a souligné le pilote Pramac. "Nous avons un gros travail, peut-être plus que d'habitude. J'ai testé tous les composés [de pneus], ce qui n'était pas facile à organiser dans l'après-midi, mais c'est une chose que certains pilotes n'ont pas faite, donc ça me donne confiance."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Cette piste est un peu difficile, elle est différente des pistes normales", a ajouté Martín. "Il faut un peu modifier les réglages. J'ai différentes options. J'ai peut-être essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné donc c'est difficile. Je ne voulais pas repasser sur la moto de la matinée donc nous avons essayé différents réglages et différents pneus pendant les Essais, donc on a beaucoup de travail."

Martín n'a pas encore finalisé ses choix de pneus mais se réjouit d'avoir pu tous les passer en revue : "Ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous testés. C'était bien pour moi. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile avec le dur. Je me suis senti bien. Je ne sais pas si c'est une option pour [samedi] mais je me suis senti rapide avec donc j'ai senti que c'était très bien de l'essayer."

Le Madrilène a "comme toujours" vu les Ducati dominer à Spielberg vendredi. La marque a placé les sept pilotes qu'elle fera rouler ce week-end – Fabio Di Giannantonio ayant dû déclarer forfait – dans le top 10 vendredi, sans qu'aucune marque ne semble en mesure de rivaliser.

"Ce n'est pas que Ducati, Pecco était super fort aujourd'hui, comme d'habitude. Je pensais que KTM serait un peu plus fort ici, au moins parmi les leaders, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'ils auront quelque chose pour [samedi], je ne sais pas, nous verrons. Mais les Ducati sont toujours fortes."

Avec Guillaume Navarro