Bagnaia : "Pas un écart énorme mais il faut reprendre ces 20 points"

Depuis le retour de la pause estival, le championnat avance à pas comptés, au rythme d'une alternance quasi-systématique entre les Grands Prix permettant à Jorge Martín d'allonger son avance au classement général et ceux où Pecco Bagnaia réussit à se rapprocher. Après un week-end australien qui lui a coûté dix points, ce qui revient à dire que son retard a doublé, l'Italien compte sur la Thaïlande pour se relancer à nouveau.

"L'ambition est de le faire, de récupérer des points et d'être compétitif", annonce-t-il, sans montrer de signes d'inquiétude après avoir été dominé en Australie. "On sait que cette piste m'est plus favorable en termes de performance. À Phillip Island, je suis toujours monté sur le podium ces trois dernières saisons, mais sans jamais avoir été le plus rapide et en ayant toujours plus ou moins des difficultés."

"Ça a été plus le cas cette année. On a pris la mauvaise direction samedi, puis on était un peu en retard samedi et [Márquez et Martín] ont été plus rapides. J'ai dû ralentir et essayer simplement de finir la course, ce que j'avais du mal à faire par rapport aux pneus. Maintenant on arrive ici, une piste que j'apprécie, sur laquelle notre potentiel peut être plus élevé et avec un tracé que j'adore, alors on peut vivre un bon week-end", veut-il croire.

L'année dernière, Jorge a gagné ici en étant le plus malin et non le plus rapide.

Il a beau juger cette piste comme lui étant plus favorable qu'à Martín, le fait est que c'est l'Espagnol qui avait dominé il y a un an, raflant la pole, le sprint et la victoire générale. Questionné pour savoir d'où lui vient cette confiance, Bagnaia explique donc : "Franchement, Phillip Island est une piste sur laquelle Jorge a toujours été rapide, en 2022 comme en 2023. Or, l'année dernière, il a gagné ici en étant le plus malin et non le plus rapide."

"Il avait été compétitif dès le début du week-end, mais je pense que d'autres pilotes étaient un peu plus rapides. En ce qui me concerne, j'avais été plus fort dans la course du dimanche mais j'étais resté un peu coincé derrière et, quand j'étais arrivé dans le groupe de tête, j'avais un peu plus de difficultés. Cependant, je prends en considération les pneus et la piste, et ça n'est pas qu'il ne va pas être rapide, mais c'est plus que cette piste penche un peu plus en ma faveur."

"La pression est la même qu'on soit le chasseur ou le chassé"

À trois Grands Prix de la fin, en tout cas, les 20 points qui séparent Martín de Bagnaia ne permettent pas à l'Espagnol de gérer, mais ne laissent pas non plus le moindre droit à l'erreur au champion sortant.

"Il y a deux ans, quand on arrivait à trois courses de la fin avec 20 points [de retard], c'était plus critique qu'aujourd'hui", tempère-t-il néanmoins, "car à chaque week-end on peut marquer 12 points de plus [qu'avant], alors c'est un peu différent. On voit bien qu'on peut facilement gagner beaucoup ou perdre beaucoup, alors aujourd'hui, en ce moment précis, 20 points ça n'est pas un écart énorme… Mais ça reste quand même 20 points, il faut les reprendre et, si on veut gagner, il faut faire quelque chose de plus."

A-t-il plus de pression en préparant un Grand Prix en étant ainsi deuxième, et non l'homme à battre ? "Je me sens comme toujours", assure-t-il. "Ça fait trois saisons de suite que je me bats pour le championnat. C'est vrai qu'en 2021, je l'ai perdu à trois courses de la fin, mais ces deux dernières saisons j'étais toujours soit devant, soit derrière. Mais pour moi la stratégie est toujours la même, à savoir bien préparer le week-end. La pression est la même qu'on soit le chasseur ou le chassé, ce sont les risques qui changent un peu, mais je pense que je fais les choses comme d'habitude."