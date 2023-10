Bagnaia passera par la Q1 : "Je ne suis pas inquiet"

Le leadership de Pecco Bagnaia au championnat ne tient plus qu'à trois points à l'heure où s'ouvre le Grand Prix d'Indonésie, 15e manche de la saison MotoGP. Il en reste six à disputer et la course au titre semble repartir à zéro entre le champion sortant et Jorge Martín, avec en outsider un Marco Bezzecchi qui ne lâche rien, pas même après une clavicule cassée.

Mais vendredi, Bagnaia n'y était pas. Seulement 16e après la première journée d'essais, il va devoir passer par la Q1. Si une erreur dans son dernier tour lancé lui a définitivement ôté toute chance de figurer dans le top 10 garantissant un accès direct à la Q2, le pilote Ducati n'avait déjà pas joué les premiers rôles précédemment, depuis l'ouverture des essais sur le circuit de Mandalika.

Disputer la Q1, c'est une première pour Bagnaia depuis le GP d'Espagne, au mois de mai. Or, l'issue de cette manche, où il avait finalement réussi à se qualifier cinquième, avant de décrocher la deuxième place du sprint et de remporter la course principale, fait qu'il ne s'inquiète pas outre mesure à ce stade.

"À Jerez, j'étais allé en Q1 et on avait gagné la course le lendemain", a expliqué le pilote italien. "Donc ça ne me fait pas peur, je ne suis pas inquiet. Je sais que le problème que l'on doit régler du côté de l'électronique est plus facile à résoudre."

"Mais demain, ce sera très intéressant parce que je pense que la trajectoire de course est très petite sachant que l'extérieur est très sale. Le fait de partir derrière peut être problématique parce que ça n'est pas facile de dépasser ici. Ça ne l'est déjà pas dans une situation normale, mais ici c'est encore pire."

Pecco Bagnaia, seulement 16e vendredi à Mandalika.

Malgré son retard de 1"1 sur le leader du jour, Bagnaia assure qu'il se sent fort sur sa GP23, mais que l'électronique n'a pas fonctionné comme prévu, provoquant un comportement "très agressif" du train arrière.

"Franchement, je ne m'attendais pas à être en dehors de la Q2. J'ai enfin retrouvé mes sensations avec la moto", a rappelé le pilote Ducati, un temps en délicatesse avec sa moto ces dernières semaines. "Je me sens incroyablement bien avec la moto, j'arrive à freiner très fort, la vitesse de passage en courbe est dingue. Et le niveau d'adhérence était énorme par rapport aux trois ou quatre dernières courses."

"J'étais très content. On a progressé sur ce point, mais malheureusement on a perdu quelque chose au niveau de l'électronique, qui n'a pas fonctionné comme on l'espérait aujourd'hui. C'est peut-être à cause des pneus différents, du tarmac différent et de beaucoup d'autres choses. C'est peut-être pour cette raison que j'ai eu du mal."

"Normalement, notre moto est très souple à l'accélération et au freinage, mais aujourd'hui, l'arrière était très agressif. Je le perdais dans des conditions auxquelles je ne m'attendais pas. Quand j'ai perdu l'arrière dans mon time attack, dans le dernier virage, le frein moteur était très bas : perdre l'arrière comme ça, c'est assez étrange. Mais je suis content que le problème vienne de l'électronique. Ce n'est pas un problème, c'est juste quelque chose à améliorer et je suis certain qu'il sera plus facile de progresser. S'il s'agissait d'un problème de réglages, je pense que ce serait plus difficile."