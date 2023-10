Bagnaia retrouve la qualification directe en Q2 et ses sensations

Contraint de passer par la Q1 à Mandalika et à Phillip Island, Pecco Bagnaia s'est évité cet écueil ce vendredi à Buriram, en prenant la septième place dans l'après-midi. Un soulagement pour le pilote Ducati, désormais assuré de pouvoir lutter pour la pole position en Q2.

"Vraiment, enfin !" s'est amusé Bagnaia, surtout satisfait d'avoir retrouvé une aisance qui pouvait lui faire défaut ces dernières semaines : "Ce n'est pas que ça, mais aussi les sensations. Je peux freiner fort et c'est très, très sympa. Cette sensation de freiner fort sur l'avant et que la moto me suive me manquait. Je suis très content."

"Malheureusement, je n'ai pas retrouvé les sensations de la matinée dans le premier tour des Essais. Mes sensations n'étaient pas les meilleures avec le premier medium à l'arrière, j'avais des soucis de grip sur le côté droit, mais dès qu'on a pris un autre medium, pour le premier time attack, je me suis senti bien à nouveau, tout était parfait."

Le leader du championnat pense qu'un meilleur chrono était dans ses cordes : "Dans la deuxième tentative, malheureusement avec le drapeau jaune provoqué par Jorge [Martín], je n'ai pas pu finir mais j'étais déjà dans les 1'29. Je suis vraiment content de cette journée."

Bagnaia a en plus eu un programme décalé par rapport aux autres pilotes dans l'après-midi, préférant vite rentrer à son garage et changer de moto, percevant un petit problème au freinage : "C'était juste une question de sensations. Je préfère quand la première partie du freinage est agressive et je ne ressentais pas ça. Pour ne pas perdre du temps et m'habituer à cette sensation, j'ai décidé de rentrer et de changer [de moto]."

Pecco Bagnaia

Souvent en retrait le vendredi, au point de passer à côté de la qualification directe en Q2 lors des deux dernières épreuves, Bagnaia envisageait de changer d'approche pour être plus rapidement dans le coup, mais l'expérimentation n'a pas véritablement fonctionné à Buriram, en raison des différents problèmes rencontrés.

"Habituellement, je commençais le week-end avec le composé dur et on a décidé de commencé avec [un pneu] plus tendre pour avoir plus de sensations dans le time attack. Ça n'a pas fonctionné mais c'était la stratégie."

Je pense qu'on pourra se battre pour la pole position. J'ai la sensation qu'on est très forts.

Même s'il n'a signé que le septième temps ce vendredi, Pecco Bagnaia est confiant quant à ses chances en qualifications, séance au cours de laquelle il a l'habitude de hausser son niveau de jeu. Il reste cependant prudent face à la concurrence et notamment Maverick Viñales et Aleix Espargaró, tous deux présents dans le top 3 pendant les Essais.

"Je pense qu'Aprilia sera très performant, avec leur niveau d'adhérence sur ce pneu. Pour nous, un bon résultat pourrait être un top 3, une première ligne, mais je pense qu'on pourra se battre pour la pole position. J'ai la sensation qu'on est très forts."

Concernant les courses, Bagnaia a du mal à voir une marque se détacher : "C'est toujours très dur de faire des pronostics sur le plus rapide le vendredi, sauf à Barcelone. On voit beaucoup de stratégie pendant la séance. Mais c'est sûr qu'Aprilia est performant, je pense que KTM est performant aussi, donc on verra. Si on peut juste faire de petits progrès dans la dernière partie de l'entrée de courbe, je pense qu'on pourra être très rapides."